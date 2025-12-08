白安與粉絲台北台南野餐開Party 準備芫荽點心大玩互動遊戲

「創作才女」白安日前發行第五張個人唱作專輯《星期八》，除了在台中、台北、高雄舉辦《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會外，更將「路邊野餐」概念帶到現實生活中，邀請歌迷一起在「路邊」野餐。白安早前在台南、台北舉行「與白安路邊野餐」活動，貼心為歌迷準備野餐墊、美食讓大家不只聽好音樂也能舒服自在吃美食，也吸引許多歌迷自備野餐墊與餐點到場同樂，將城市一隅變成了充滿音樂與歡笑的戶外派對。

歌迷背歌詞滾瓜爛熟

白安今次特別帶來第一張專輯中重新編曲的《Bird》。而歌迷們除了帶著新專輯《星期八》到場支持，也有不少人帶著白安過去的每張專輯，白安看到後也相當興奮，立刻對歌迷表示：「等等幫你們簽名！」驚喜舉辦起小型簽名會，展現出她對歌迷的寵愛與感謝。寵粉的白安特別設計與歌迷互動遊戲環節，考驗歌迷對她的歌曲熟悉度與聽力，奪得與她合照的機會。歌迷對歌詞的熟悉程度讓白安都驚呼：「我自己歌詞都沒背這麼熟！」她更大讚粉絲：「你們真的很厲害！」



這次的路邊野餐，白安晒了自己非常喜歡，最具話題性的美食「香菜」（芫荽），白安笑著說：「我是香菜狂熱份子！它不是人見人愛的菜，跟我音樂蠻像的，喜歡的很喜歡，不喜歡的…我會試著讓他喜歡！」除了準備許多香菜點心讓歌迷品嚐外，她更在現場親手特調「香菜Mojito」給幸運的歌迷，並為特調取名為「星期八」，希望喝下這杯都能舒服又愜意，像過著星期八的日子一樣。



2025年已接近尾聲，白安除了向大家預祝聖誕快樂，也期許：「快過完一年重新開始的時候，都可以把不再適合的東西留在過去，明年我們一起加油、明年再見面！」期待能與大家在2026年的巡迴演唱會及各個地方與大家再相聚。