洪永城42歲生日被老婆Chur到盡 9字揭真實感覺 感恩平安就是福：大家守望相助

洪永城（Tony）與梁諾妍（Inez）於2021年結婚後，同年誕下大女洪靖嵐（Amber），2024年3月再添細女洪靖愉（Beryl），一家四口生活美滿。由於大埔早前發生奪命火災，12月6日踏入42歲的洪永城，未有外出與朋友大肆慶祝生日，只跟太太和兩個寶貝女兒在家中低調度過。

洪永城生日又攬又錫

日前洪永城在IG分享了生日全家福及影片，照片中見到他們一家四口圍坐在餐桌邊，兩名女兒分別坐在Tony與太太的大腿上，又攬又錫錫，齊齊唱生歌吹蠟燭，十分溫馨。壽星仔洪永城寫道：「最緊要齊齊整整，多謝晒大家祝福，我嘅生日願望祝大家平安，守望相助，同埋將你嘅關懷送給更有需要嘅人。所有小朋友快高長大，珍惜平安」胡杏兒、陳敏之、張繼聰、陳煒、胡定欣、姚子羚、陳自瑤等圈中好友亦有留言送上生日祝福。

洪永城太太送愛的祝福

而他的太太梁諾妍也在其IG上載照片，並發文送上愛的祝福：「1206 Happy Birthday Sir！大家守望相助，幫助同關心更多有需要的人與動物，互相陪伴，珍惜每一天。同Sir一齊，簡簡單單，跑步同打網球，去食地道pho，一家人相親相愛健健康康！Love you！」洪永城搞笑地隔空與太太互動，留言回應太太：「今個生日過得特別攰。」

