原來視咁的丨佘詩曼「大長今」造型唱兒歌：想打我自己 黃宗澤唱《K歌之王》內心爆足4句粗口

TVB全新娛樂訪談節目《一周星星》，每集瞄準影視圈及歌壇等焦點人物進行訪談，主持陣容方面，除有娛樂新聞台三大主持許文軒、王鎮泉和潘盈慧，還有去年《萬千星輝頒獎典禮》最佳男主持得主區永權（Albert）。節目於昨晚（7日）開始、逢周日晚10點翡翠台播映。首集的頭炮嘉賓，是熱播台慶劇《新聞女王²》兩大主角佘詩曼及黃宗澤（Bosco），2人在節目中輪流自爆黑歷史。

佘詩曼、黃宗澤在《一周星星》中自爆黑歷史。

提起尷尬事，阿佘一度笑到飆眼水。

Bosco提起和陳奕迅合唱《K歌之王》，坦言當晚內心忍不住爆了粗口。

Bosco表示2000年以「外太空金粉餅」造型載歌載舞，是No.1黑歷史。

Bosco最經典事件絕對是2008年舉行的《十大勁歌金曲頒獎典禮》上、和歌手陳奕迅合唱《K歌之王》，Bosco當晚的唱功成為多年來網絡熱話，並因而誕生了「樂壇欠黃宗澤一個交代」這句名句。但Bosco竟指《K歌之王》並非他人生No.1黑歷史，笑言事件只屬「唔好彩」系列，坦言事發當晚內心忍不住爆了4句粗口：「當志偉哥喺個箱入面拎起個波嗰陣，我心入面講咗一句粗口。跟住他攞住個波望住我嗰陣，即刻再爆多3句粗口！」而Bosco覺得黑歷史No.1事件，是在2000年的《香港小姐競選決賽》上，以「外太空金粉餅」造型載歌載舞，同場還有粉餅No.2-4林峯、鄧健泓及劉愷威，「呢段跳舞片近排都有人攞番出嚟講。」

阿佘頭號「黑歷史」是她於 2007年推出的兒歌《星星的加冕》。

阿佘最介意是獻唱兒歌時的「大長今」韓服造型。

「大長今」造型唱兒歌

至於阿佘的頭號「黑歷史」演出，是她於2007年推出的兒歌《星星的加冕》，而阿佘最介意的是獻唱兒歌時的「大長今」韓服造型，「個MV真係正到呢！要我着成套韓式Costume（服裝），頭髮又要梳中間界，我都想打我自己！」阿佘一邊講一邊笑到飆眼水，面對區永權提問：「你嗰時接到呢個通告有咩反應？」阿佘說：「咪就係呢啲反應（意指狂笑）囉！」

此外，在「本尊Fact Check」環節中，區永權發揮「最佳主持」精神，向兩位嘉賓大膽「Fact Check」身家過億傳聞，阿佘即「Man姐」上身展現過人口才、「四両撥千斤」輕鬆過關，令Bosco和區永權拍爛手掌。除了談身家，2人還暢談擇偶條件，Bosco更自爆擇偶要求出名「唔正常」。