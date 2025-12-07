Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧穎芝認有新男友：大家好夾 暫未有結婚生B計劃 仍有唱歌團火但不會自資出碟

影視圈
更新時間：20:15 2025-12-07 HKT
發佈時間：20:15 2025-12-07 HKT

久未露面的鄧穎芝今日（7日）到愉景灣出席活動，她表示現在很少做幕前工作，主要是做KOL工作、健身教練和處理網店，笑言雖然搵錢與做歌手時期差不多，但現在辛苦很多：「以前可能企上台唱幾首歌就有錢，但而家做到隻狗咁，又要送貨，又要剪片拍片，做好多嘢先可以攞到一樣嘅錢。」不過她認為雖辛苦，但做教練也有滿足感，因為能夠以自身力量影響人。

鄧穎芝自稱自由奔放

提到感情方面，鄧穎芝承認最近有新男友，兩人已拍拖幾個月，她指對方也是喜歡運動的人：「我搵咗好耐，要搵一個鍾意做運動嘅人好難，佢又鍾意跑步，又同我一樣鍾意打網球，大家都好夾！」又指兩人是因跑步認識，至於是否她做主動？鄧穎芝就指兩人認識了幾個月之後就很順其自然地在一起，不過現已40歲的她坦言沒想過要迫自己快點結婚生仔：「以前有諗，而家真係冇，因為搵錢好辛苦，你要養一個人，我自己都未搞得掂，我身邊所有朋友都結晒婚生晒仔，你見到佢哋要搵學校，又要愁佢哋冇書讀，好慘！」她又謂自己比較自由奔放，生仔後連約朋友食飯也很難，所以覺得自己也是不適合生仔的人，而她指也有跟男友傾這個話題，對方也覺得OK，可以順其自然。至於唱歌方面，鄧穎芝指自己仍有團火，不過現在慢慢等機會，但不會跟以前一樣自資出碟，他透露最近為一首舊歌拍了MV，希望下年可以派新歌。

