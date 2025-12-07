Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

張繼聰望《金童》再有謝票場：好多紀念品喺屋企 分享與男觀眾「麻甩佬」擁抱片段

更新時間：17:15 2025-12-07 HKT
發佈時間：17:15 2025-12-07 HKT

張繼聰自主演的電影《金童》上映後一直到戲院落力謝票宣傳，但因大埔宏福苑五級火，《金童》有關宣傳活動暫停，而張繼聰有份參演的ViuTV劇集《小業主戰線》曾到宏福苑取景，ViuTV已決定重新調整拍攝安排，結果有網民直言他的遭遇都幾黑仔，但張繼聰不覺自己黑仔，認為人生總會遇到難以想像的處境，最重要是用甚麼心態去面對。

感謝阿聰教如何用心去生活

他今日（7日）就在社交平台重新為《金童》宣傳，表示希望可以再有謝票場，原因是家中還有很多紀念品，更自問自答稱會同戲院爭取，網民紛紛留言表示支持，更有網民搞笑指為了要紀念品會再入場。張繼聰又分享大埔火災前的謝票場片段，見有男觀眾衝下來擁抱張繼聰，旁邊的謝安琪笑指沒有說可以擁抱，張繼聰幽默笑說：「似兩個麻甩佬示愛。」男觀眾分享表示看完電影後，感謝張繼聰教識他如何用心去生活，並指張繼聰在戲中的為目標而奮鬥，正是現在香港人最需要的精神。\

姜大衛當年食雞髀肉

張繼聰繼續分享早前的謝票場片段，原來胡楓和姜大衛夫婦亦有去捧場，張繼聰笑指他們全都是後輩，全部人都係抄姜大衛，因姜大衛是開埠以來，第一個拍拳擊題材電影的人，又問他當年是不是也食白烚雞胸操和訓練2年，姜大衛聞言幽默笑說當年食雞髀肉，不用食白烚雞肉，又指以前「邊有咁多野學，打就打架啦。」張繼聰最後又向胡楓表示要與張家輝約他飲茶，胡楓笑說：「係呀，係呀。」

