前TVB男星淪落街頭派傳單冇人識 曾是王晶愛將 戀女星被指博上位分手後態度依舊？

影視圈
更新時間：18:00 2025-12-07 HKT
發佈時間：18:00 2025-12-07 HKT

曾效力TVB，拍過《賭城群英會》、《荷里活有個大老千》、《一舞傾城》等劇的何浩文（Dominic），日前為宣傳其最新單曲，親自走上街頭派發傳單。他曾是導演王晶的愛將，更因接拍多部三級片而為人熟知，如今卻要面對途人冷淡的反應，場面令人不勝唏噓。更有網民在他的Threads留言提及他的前女友糖妹（黃山怡），他主動回應，再被指有消費舊愛之嫌。

何浩文街頭宣傳市民反應冷淡

據何浩文在threads分享的影片可見，他在人來人往的旺角努力向路人派發傳單。想當年，他在王晶的力捧下，主演過《鴨王》、《喜愛夜蒲》等話題電影，然而如今在街頭自我宣傳，大部分市民似乎都不認得這位曾經的電影男主角，大多人都直接繞道而行，真正停下腳步與他互動的人屈指可數。

相關閱讀：36歲圈中著名「鴨王」被捕獲面容憔悴殘爆 情史豐富曾與蔡潔麥明詩傳緋聞

何浩文曾被指借糖妹上位

與街頭的冷清形成對比的是，何浩文的宣傳方式，卻意外在threads上引發熱議。有網民在他的宣傳帖文下留言，「會唔會同糖妹合唱呢？」似乎想重提他與前女友糖妹的舊情。當年兩人拍拖時，何浩文曾被指借女友上位，拍拖3年最終分手。面對這段略為敏感的往事，何浩文並沒有迴避，他親自回覆：「難講」，再惹來消費舊愛之嫌。

相關閱讀：糖妹自爆與日本經商男友因一個原因分手！ 經一事長一智拒再談異地戀

