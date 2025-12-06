2025 AAA頒獎典禮｜IU仙氣十足現身高雄世運主場館 佐藤健、林俊傑獲邀出席 觀眾過度興奮紅毯環節數度暫停

2025 AAA頒獎典禮（2025 Asia Artist Award）今日（6日）假高雄世運主場館舉行，典禮由主持人李俊昊及IVE成員張員瑛於下午4點登場，為典禮展開序幕。現場星光熠熠，氣氛熱鬧。惟現場觀眾過於興奮，無視工作人員的勸告，任意離開座位，導致紅毯數度被逼暫停。

Stray Kids、女團IVE 登場

頒獎禮紅毯部分在下午2點展開，然而由於現場觀眾過於興奮不受控，導致紅毯環節數度暫停，令收看直播的網友們大感無癮。不過眼見巨星們陸續坐上高爾夫球車繞場與粉絲打招呼，才令大家再度投入盛典之中。而今年適逢是AAA頒獎禮10周年，故此大會力邀多位巨星出席是次盛事，現身紅毯的明星們包括男神朴寶劍、女神IU、國際當紅男團Stray Kids、人氣男團TWS、大熱女團IVE、女團i-dle台灣成員舒華、林潤娥、惠利等紅星陸續登場。而新加坡天王級歌手林俊傑，以及日本男神佐藤健都應邀出席典禮，令觀眾甚為驚喜！

5萬名觀眾尖叫歡呼

直至下午4點，大會主持李俊昊和張員瑛登場，席間二人更以雙人舞開場，情景浪漫。然後李俊昊先以中文向大家打招呼：「很高興見到大家，我是李俊昊！」張員瑛隨即以她甜美聲線說道：「準備好一起享受了嗎？」即引來現場5萬名觀眾尖叫歡呼回應。