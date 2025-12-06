吳尊談飛輪海合體：順其自然 不擔心15歲囡囡拍拖 林德信為大埔災民寫歌鼓勵發放正能量

吳尊今日（6日）以中網巡總決賽助力大使身份聯同林德信（Alex）及香港首位兩項大滿貫及全運會網球男單銅牌得主黃澤林、中國網球傳奇球手李娜現身澳門出席「網球無界限 – 名人精英表演賽簽名會」，當四人上演表演賽，李娜夥拍吳尊以迎戰黃澤林與林德信。四人激戰十局期間，黃澤林發球攻勢凌厲直接得分，吳尊就搞笑用廣東話投訴：「你搞咩呀？點打？打唔到喎！」最後李娜和吳尊以六比四勝出。

對於囡囡拍拖抱開放態度

林德信和吳尊完成球賽後，分別接受訪問。吳尊則透露自己已打網球4年，每星期也會打四次，他指對手不是家人，對手是自己，又謂喜歡跟叻人打，這樣才會有進步，之前也有跟李娜打網球。他又指跟子女打波時也有教他們不要把輸贏看得太重要。提到吳尊10月生日來港慶祝，他表示因子女參與學校旅行，所以跟太太來港拍拖可以見朋友外，也有到主題樂園。提到台灣組合F4，除朱孝天外，其餘3位成員言承旭、周渝民和吳建豪，相隔多年後最近宣布合體開騷。問到飛輪海是否也有機會合體？他表示順其自然，自己也有跟隊友聯絡，但不常見面。至於15歲女兒Nei Nei長大，問到有沒有帶男友回家？吳尊反應極大強調沒有，但不擔心女兒拍拖，會抱着開放態度，若然女兒有男友更會請對方見面食飯了解，不會給仔女有壓力。

希望發放正能量

林德信表示兒時被逼陪爸爸林子祥打網球練到基本功，因變得反叛就沒有再玩，直至長大後跟朋友打網球就愛上這項運動，不過爸爸現在較喜歡打高爾夫球，又自爆今次與網球好手比賽，本身戴上了健康手錶，發現不停響，於是提醒自己要冷靜。談到可會教女兒林明打網球，他笑言可以，又認為女兒無論在音樂及運動有興趣，視乎對方喜歡那樣就鼓勵去做。他說：「如果可以三代一齊唱歌都幾好。」提到爸爸林子祥與葉蒨文在內地巡唱，在綵排期間特別錄製《每一個晚上》，為悼念大埔宏福苑五級大火的死難者。林德信坦言這些事情要做，互相支持大家，自己也有寫歌，希望鼓勵大家發放正能量，以自己方法去做。他說：「呢首歌發布喺社交網，好多人有正面評語，希望幫到人。」

