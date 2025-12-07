「姑爺仔」劉緯民親解傳戀白雪仙之謎：佢需要有啲人陪 望保持健康稱入醫院似被打劫

70年代電視小生劉緯民當年從TVB跳糟到麗的電視後，憑劇集《大家姐》飾演姑爺仔「昌少」而聲名鵲起，其後在劇集《變色龍》、《天蠶變》、《奇女子》等有出色的表現，在1982年於《陳真》飾演「柳生靜雲」，更被視為是其演藝生涯的經典角色，不過在1985年，當紅的劉緯民在拍畢《大千小傳》後突然宣佈退出娛樂圈，進軍商界成為珠寶大亨。

劉緯民親自解開與白雪仙緋聞謎團

退隱幕前多年的劉緯民不時與圈中好友聚會，但他曾受訪表示無意復出，因為他希望擺脫藝人影子，增加合作夥伴對他的信賴度，不想令人感覺像戲子。不過近年劉緯民復出並曾在《逆天奇案2》客串，近期更進駐小紅書，跟網民互動交流。早前劉緯民接受好友鍾慧冰的訪問，劉緯民親自解開多年來與殿堂級粵劇名伶白雪仙（仙姐）的緋聞謎團。

劉緯民感情生活一向成謎

劉緯民的感情生活一向成謎，曾於1980年與苗可秀拍拖，但拍拖一年因性格不合而分手。早年劉緯又曾與粵劇名伶白雪仙過從甚密而傳出拍拖緋聞，今次劉緯民在鍾慧冰的訪問上，罕談與白雪仙的緋聞，劉緯民在訪問中大方解釋，當年他與楚原、何守信等一班朋友，經常到任姐家中作客，打牌、吃飯，場面熱鬧：「佢哋成日拉住我哋呢啲新力軍同佢哋玩，嗰陣去玩好舒服，又有飯食，擺滿檯送，佢哋都需要有啲人陪，任姐成日都要搵『腳』打牌，所以拉埋我哋成班人，仲有啲做粵劇啲人。」劉緯民續說：「任姐同仙姐都好錫我，好多時飲下午茶都會叫人問『劉緯民得唔得閒？』，咁我嗰陣冇咁多戲拍，成日都好得閒，有時間咪去。不過好多時飲下午茶嘅時間都係得我一個人出，好少其他人，可能叫得多啲人咪覺得，新聞要做，先有新聞嘛，把口喺人哋度。」

劉緯民坦言希望自己身體健康

劉緯民亦被問到與苗可秀的一段情：「嗰陣大家一齊工作，忽然間大家互相欣賞到大家的長處，又鍾意玩，咪大家一齊拍拖囉。拍拖開始嘅時候，大家開心，因為大家互相欣賞大家嘅優點，但係時間可以證明啱唔啱。」保養得宜的劉緯民坦言希望自己身體健康：「喺香港我覺得真係唔病得，亦都病唔起，直頭入次醫院，好似畀人打劫，做個手術點樣都要幾十萬。所以做人要先搞好自己，最緊要係開心，呢個元素最緊要，開心可以令到你個人健康、活潑，情緒又好，跟住生活習慣，飲食都留意下，學劉松仁話齋，做人最緊要就係『五得』。邊五得呢？食得、瞓得、行得、屙得、講得。」

