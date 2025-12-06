兩度失婚富二代天王近況流出 鬧離婚後罕現身狀態曝光 曾陷抑鬱、酗酒低谷

現年53歲的鄭中基與前有線娛樂新聞主播余思敏結婚14年，育有一對子女。去年鄭中基突然被爆出「經理人風波」，經理人何慶湘被指工作及道德操守有問題終止合作，更傳出二人有感情糾紛。同年鄭中基完成演唱會後，曾公開證實自己患上抑鬱症，並表示需透過藥物及酒精來麻醉自己，要暫停演藝工作到美國戒酒。今年6月，鄭中基發聲明承認正與余思敏辦離婚手續，近日鄭中基被網民捕獲獨自現身參與婚禮，近況意外曝光！

鄭中基來者不拒態度親民

近日有網民拍到回復單身的鄭中基，一頭中分長髮，戴着眼鏡，身穿黑衫配牛仔褲，全程笑容滿面與一對新人合照，心情大靚。期間有粉絲要求合照和簽名，鄭中基都來者不拒，態度友善親民。鄭中基雖然未有多加打扮，但戒酒後整體氣色看起來都不錯，相當精神。

鄭中基付6位數字給前妻

2011年，前有線娛樂主播余思敏未婚懷孕，鄭中基不久便宣布再婚。同年余思敏順利誕下大女Emma，其後在2015年再為鄭中基誕下兒子Evan。2024年，鄭中基完成演唱會後，曾公開證實自己患上抑鬱症，並表示需透過藥物及酒精來麻醉自己，要暫停演藝工作到美國戒酒。鄭中基分別於今年4月及6月兩度現身家事法庭出席閉門聆訊，6月發聲明承認正辦離婚手續，父親鄭東漢當時受訪時透露，兒子月付6位數字費用予余思敏及子女，其他費用亦全由鄭中基處理。

