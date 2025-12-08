殺手#4｜坂本浩一訓練魏浚笙戒型做殺手 三大特攝片導演受港產片薰陶打勻歐美亞洲｜名人雜誌

1970年出生的《殺手#4》動作指導坂本浩一，著迷於李小龍的截拳道，自細洪金寶、袁和平、成龍等港產動作片薰陶，他年少有夢，望一展拳腳。今天貴為金像獎「最佳動作設計的」的谷垣健治等人，當時到香港打拼，坂本浩一有感當地行業飽和，便隻身越洋到美國發展，30年來見證「世界語言」動作電影的起落。撰文︰李志宏、攝影︰林賓尼

《殺手#4》大衛打敗歌利亞

常說動作設計，該如何欣賞？坂本浩一形容動作戲分兩種，一是真實，講究技擊邏輯的武術動作，一是追求視覺效果，《殺手#4》在兩者之間︰有槍戰，有東洋刀對決，亦有「蚊髀對牛髀」般的近身肉搏。坂本浩一初見沒動作經驗的魏浚笙（Jeffrey），他說︰「首先了解演員長處、短處，不能逼對方做不可能任務，而是放大其優點。Jeffrey是青春偶像，身形結實，適合拍動作片。」戲中有許多魏浚笙「大頭」頹樣，他拿起東洋刀，卻混合西洋劍元素；槍戰則是流暢度的時機掌握；另一場對戰相撲手，「主角從對方膝蓋等關節入手，讓較小一方針對弱點攻擊。」從「動作語言」中理解角色個性特質，令觀眾相信大衛也能打敗歌利亞。

坂本浩一是三大特攝片《超人》、《幪面超人》與《超級戰隊》主導演代表人物。

坂本浩一擔任《殺手#4》動作指導，教授魏浚笙揸槍技巧。

坂本浩一初見沒動作經驗的魏浚笙，說︰「Jeffrey是青春偶像，身形結實，適合拍動作片。」

向《九龍城寨之圍城》致敬

《殺手#4》魏浚笙在電車上行兇，車廂狹窄，走道細長，坂本浩一請教參與《九龍城寨之圍城》，熟悉香港公共交通工具尺寸的武指，後按照比例在日本搭建場地，設計近身鎖技與移動路線，再由武指、替身對打，以手機拍攝後再傳予香港團隊，​這種「日本設計—香港演員預練—香港實景拍攝」的流程，相當少見。

坂本浩一參與《殺手#4》，他指拍攝時日本非常寒冷。

坂本浩一、谷垣健治十年前同台，在日本座談會上談動作片發展。

睇港產片學英文

坂本浩一從小看《超人》與《幪面超人》系列特攝劇，也視袁和平、成龍為偶像，他在高中時代加入倉田保昭創立動作特技俱樂部，89年左右團隊赴香港、台灣工作，跟大島由加里合作了多部電影，他一邊做一邊學，例如吊威也特技，「但在香港已經有許多日本人從事這方面工作。」當然包括谷垣健治。他有感行業飽和，便去美國求學、發展。肌肉賁張的尚格雲頓紅透1980、90年代，以一敵十，硬橋硬馬作品受歡迎，「當時美國動作片全是大隻佬天下，以Power取勝。」他初到貴境，外國人形容他矮小，有門第之見，「他們認為我打人，對方也不會倒下。」

突破點是真人動作電視劇《新恐龍戰隊》（Power Rangers），他是該系列90年代至2000年代的重要締造者，把美式兒童英雄劇與港式動作結合，強調實打，摔技、飛踢、大爆炸、群戰元素。重要的是他英文了得，「我不是在美國學校學，那邊有間戲院專播香港電影，我每星期都去；還有租帶租碟店，香港片、台灣片都有英文字幕。」他在片場兼職時，「靠聽與交談學英文。」英文了得令他無往而不利，「我去到加拿大、紐西蘭、台灣、韓國等地工作都可以輕鬆跟別人溝通。」

坂本浩一曾任《新恐龍戰隊》不同崗位包括導演，動作導演、特技動作協調員等。

特攝片的香港圖騰

2009年受圓谷製作公司邀請，坂本浩一回到日本執導《超人》特攝片，陸續參與東映《幪面超人》與《超級戰隊》系列。《幪面超人W》是其得意之作，創新非常，主角以「兩位一體」，一邊負責分析與指揮，一邊以拳腳、摔技等在天台、工地對敵，主角配合地形作出衝刺、翻身與攻防，還有慢動作加持，「街戰感」是港產動作片重要圖騰。

特攝片《幪面超人W》是坂本浩一得意之作，不花巧炫技，充滿香港圖騰。

坂本浩一（中）與高岩成二（左） 、寺坂頼我（右）合照。高岩成二是知名皮套演員，代表作有《幪面超人》、《超級戰隊》等。寺坂頼我在《超人托利加》演主角真中劍吾。