大埔宏福苑五級火丨賈思樂明年開唱收益全做慈善與捐災民 廖安麗籲珍惜生命傳遞關懷

影視圈
更新時間：19:17 2025-12-05 HKT
發佈時間：19:17 2025-12-05 HKT

賈思樂(路易)將於明年2月15日在伊利沙伯體育館舉行《賈思樂 Happy Together Again 2026 in concert》演唱會。今日記者會上，圈中好友戚美珍、苗僑偉、陳法蓉、黃日華、韋綺珊、向海嵐、李樂詩等紛紛現身支持。會上特別提及早前大埔宏福苑的五級大火，賈思樂率全場默哀一分鐘，並獻唱《What the World Needs Now Is Love》，以歌聲寄託對傷亡者的哀思與祝福。

廖安麗代表「身前行動」表示，演唱會所有門票收益將捐予慈善機構「身前行動」及大埔火災災民。她認為香港人充滿愛心，災難面前各界齊心伸出援手，體現了社會的凝聚與關懷。她亦藉此推廣生命教育，鼓勵大眾珍惜眼前人，及時表達愛意，更建議要立平安紙。

陳法蓉讚香港充滿愛
一眾到場的藝人在台上向對大埔宏福苑災民送上關懷。賈思樂表示上星期回港聽到好多人指發生大火，自己不敢相信，然後又手持白汽球以表支持前線救援人員，以及死傷者。陳法蓉坦言好難過，好多人認為覺得香港缺乏愛，但現在充滿好多愛，希望大家平安重建家園。戚美珍與老公苗僑偉均表示近星期全香港人的心情差，亦對事件感到震驚和心痛，希望逝者安息，生存下來的人尚有漫長的路慢慢渡過，希望他們堅強下去，盡快回復生活重回正軌。

賈思樂受訪時坦言入行五十多年，大家很愛錫他，一呼百應來支持，今次演唱會結合慈善意義，令他更用心籌備，選曲將圍繞「愛」的主題，又指其中一個環節特別感動，但暫時未能透露。廖安麗亦笑稱要為賈思樂「平反」，讚其演唱會是樂壇傳奇，雖然一把年紀，但仍然唱得很好，已經好有意義，所以去年一場已爆滿，今年結合慈善更具意義。

喪妻海俊傑需要空間
另外，廖安麗被問及海俊傑太太病逝時，表示已聯絡海仔，但尊重其現階段需要空間，不便多談。此外，賈思樂被問及好友甘國亮健康狀況時，坦言不清楚其詳情，希望給予對方安靜休養的時間，並致以深切慰問。

