羅啟豪個唱獲四季《中聲》學員力撐 自彈自唱感謝父親多年裁培 現場設捐款箱為大埔火災默哀1分鐘

「羅啟豪《在你和故事之間》演唱會」已於昨晚在麥花臣場館舉行，獲鄭丹瑞、鄭國江老師、區永權、韋綺姍、彭家麗、譚玉瑛、林淑敏、馬海倫、陳榮峻、吳香倫等到場支持；今次演出更激罕雲集《中年好聲音》一至四季成員，李佳、吳大強、顏志恒、丁文俊、古淖文、譚輝智、顏米羔、黃劍文、劉威煌、黃博、占士丁丁、古祖兒等數十位好友力撐，足證羅啟豪(Ramon)人緣極佳。

Ramon合共捐出六位數字

近日大埔宏福苑大火牽動全港市民的心，Ramon特別偕主辦單位、演唱會全體工作人員以及歌迷會「豪吧」送上祝福，連同演唱會收益，合共捐出六位數字予相關援助基金，現場亦設置捐款箱，觀眾踴躍支持。演唱會開首，Ramon透過大熒幕呼籲觀眾進行一分鐘默哀儀式，衷心希望受影響人士，身心都早日康復，同時為火警中死者家屬和傷者，致以最深切的慰問，並向所有救災救援的市民、消防員、警員、醫護員致敬。

Ramon突擊現身台下拉近距離

相隔兩年，Ramon再舉行個人演唱會，主題為《在你和故事之間》，出場安排別具心思，Ramon突擊現身台下觀眾席，走遍場內不同角落，深情演繹多首動人金曲，瞬間令全場歌迷投入其中，Ramon說：「希望今次演唱會可以拉近與觀眾的距離，將舞台伸延到觀眾席，因為我想大家感受到，在座每⼀位都是故事裏的⻆⾊，每一首歌曲、每⼀句歌詞，希望得到大家的共鳴。」

羅啟豪挑戰多種曲風

選曲上亦帶來驚喜，Ramon以多種曲風詮釋真實情感，如初試演繹搖滾版《開到荼靡》、《冷戰》及《發現》，encore部分又精心編排《垃圾》、《無賴》、《爛泥》與《死性不改》組曲，Ramon罕有唱出頹廢氛圍，他表達曲中意：「我想藉此提醒大家，沒有人是完美的，每⼀個人都值得被愛，就像我也不是完美，但我會用心唱好每⼀首歌，希望大家感受得到！」Ramon更首次獻唱從未曝光的《有天做證》國語版《畫中密碼》與全新單曲《月球上的藍玫瑰》，讓在場粉絲先聽為快。Ramo為今次演唱會努力練習鋼琴，第⼀次公開自彈自唱《天變地變情不變》，獲得如雷掌聲和應，Ramon笑言：「看到我在台上⾃彈⾃唱，最開⼼的應該是爸爸，感謝他多年來的裁培與⿎勵。」Ramon特別借樂迷點唱《單車》，送給摯愛的爸爸。