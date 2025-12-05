楊千嬅演唱會丨開場前默哀一分鐘 尾場唱足42首歌破自己紀錄 三度感觸落淚：一生人總會遇到很多黑暗

一連六場《楊千嬅Live My LIVE演唱會》昨晚（4日）於紅館圓滿結束，開場前大螢幕顯示黑底白字悼念大埔火災罹難者及英勇殉職消防員，向他們的家屬及傷者致以最深摯慰問，並全場默哀一分鐘。

尾場以舞蹈員跳舞代替空中特技環節

由於第三場舞台裝置因訊號問題發生故障，演唱《最好的債》原定從天而降的特技人峰哥無法正常降下，滯留在台頂數小時，待完騷後才返回地面。尾場所見取消了這段空中特技環節，以舞蹈員跳舞代替。不過之後仍保留特技人空中倒吊彈結他環節。全晚演出很多舞台裝置效果，與及大螢幕動畫，令觀眾目不暇給。

楊千嬅感謝團隊陪伴做好呢份功課

楊千嬅父母、老公丁子高與兒子，以及周柏豪、王敏奕、林智樂、糖妹、林建岳 、樂易玲等到場支持。楊千嬅在尾場十分感觸，先後三度落淚，多次哽咽，全晚唱不停，直至encore才開口說話，不過一講話就忍不住喊，多次強調「陪伴」是很重要：「真心好感恩，今日終於做完六場，上天畀好大功課我去做，感謝所有團隊陪伴我一齊做好呢份功課，非常之唔容易。我要多謝所有歌迷嘅陪伴。有好多認識我嘅朋友睇住我大，冇睇住我壞，在人生歷程，假設一個人出生係一個單程旅行，我好感恩旅程走到現在非常之滿足同好豐富。我好感恩遇到很多伯樂，慶幸我音樂上讀咗多間名校，得到好多好作品。」楊千嬅感謝大家30年來的陪伴，直言一生人總會遇到很多黑暗，不斷循環，因此需要陪伴，找到自己肯定和勇氣，返屋企的路真的很遠，回頭望很感恩得到這份功課，學到很多關於人生的領悟，令她更理解歌詞的意思，將生活實踐在音樂裏面，因此很想再演繹一次，堅持返香港與陪伴她的朋友一齊分享這些重要歌曲。

楊千嬅自嘲有點骨質疏鬆疑扭傷膝頭

楊千嬅感觸表示最後一晚大感不捨，表示人生分開階段，幼稚園是華星得到很好師資，之後去Paco（黃柏高）學識做一個明星的專業和人情世故，後來去到老闆林建岳，令她在電影再下一城，她再強調無論任何時候高低起跌，最重要是陪伴，感謝團隊陪伴，說到此又忍不住眼濕濕。千嬅亦多謝父母和兒子，坦言忙個唱沒時間理會兒子，隨即高呼「I love you!」，其後又多謝主辦兼老公丁子高，成就很多不可能時刻。Encore環節唱了十多首歌，楊千嬅表示之前紀錄一場唱40首歌，直言不落台一直唱，自嘲有點骨質疏鬆，若頂不住便換鞋，更自爆剛才聽到「啪」一聲，不知道是否扭傷膝頭。她又說每個人有自己的崗位守護自己的心，再守護身邊人，一齊共度艱難時候，希望她的音樂分享這能量，歌曲留在大家心入面。完場觀眾不願離場，楊千嬅再出場演唱《可人兒》、《數你》，破紀錄共唱了42首歌 ，唱至12時15分超時完騷。

楊千嬅將歌詞印在樹葉上送祝福

騷後，楊千嬅接受訪問坦言非常感動，指這條回家路很長，再見多年沒見的老朋友。談到個唱臨時多改動，是否很大壓力？楊千嬅表示幸而丁生公司及演唱會團隊即時討論，這是一件好大事情，各方面有好大感受，是傷痛的事，團隊以最快速度去處理大家情緒，將音樂變成一種淨化，分享正能量，並直接捐助災民。對於火災事故，楊千嬅表示不開心，每一個香港長大的人都會好傷痛，尤其自己是媽媽，對於家庭突如其來失去是好悲痛。她指團隊裏有認識的朋友住在災區痛失家園，對方來到後台，楊千嬅予以安慰和陪伴。楊千嬅表示每人有自己的風浪，怎去消化情緒和守護自己的心，因此要互相支持。 她指其歌詞也救她很多次，所以將歌詞重要句子印在樹葉上（台頂飄下來的樹葉），送祝福說話，看到會有份溫暖，又自稱較多愁善感。

楊千嬅獲特技團隊送贈大相架致謝

提到之前因訊號問題令特技人滯留在舞台頂，楊千嬅表示完騷才知特技人落不到來，鋒哥阿頭指示最安全處理是留在原位。楊千嬅稱主辦給予峰哥利是並建議看醫生檢查一下，峰哥表示沒事，並將利是捐出幫助災民，楊千嬅更獲特技團隊送贈大相架致謝。談到扭傷腳，楊千嬅表示穿了很高的高跟鞋，蹲下時聽到「咔啦」一聲，很驚是斷筋，但仍行到樓梯，應該是左膝頭拉傷。唱了42首歌，楊千嬅指在其香港演唱會是破紀錄，兒子看了頭、尾場，並指兒子已長大很獨立。楊千嬅又稱暫沒打算開Part 2，要在家休息，笑言掉低屋企多時，屋企很亂要執拾。由於超時演唱須被罰款，主辦丁子高表示：「尋晚都冇睇罰咗幾多錢，最緊要千嬅同歌迷可以共渡一個開心嘅晚上。」