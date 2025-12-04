Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火丨聲秀演唱會為火災延期 傳遞音樂溫暖撫慰社區傷痛

更新時間：21:45 2025-12-04 HKT
發佈時間：21:45 2025-12-04 HKT

原定於2025年12月17日舉行的《This is Our Stage 聲秀畢業演唱會》，因應大埔宏福苑日前發生的嚴重火災，主辦單位今日（12月4日）宣布將延期至2026年1月18日（星期日）晚上8時，於旺角麥花臣場館舉行。此決定源於對災情與社區的深切關懷，主辦單位表示，希望在此刻將社會關注與資源集中於支援災民，並期待透過音樂為受災人士帶來心靈上的撫慰與支持。《This is Our Stage 聲秀畢業演唱會》除了聲秀三甲冠軍馮熙燮、亞軍柯雨霏(Ophelia)、(Ryan)、季軍胡子貝(Matt)及其他學員演出外，還有任導師的蘇永康、劉浩龍、譚耀文、吳浩康、胡鴻鈞、泳兒、鍾舒漫。

已購票觀眾可選擇保留門票或申請退款，主辦單位同時公布具體票務安排。已購票觀眾可選擇保留原門票，於新演出日期憑完整無損的2025年12月17日原票入場，座位維持不變。

若無法參與延期演出，觀眾須於 2025年12月14日晚上11時59分前 主動申請退款。透過公開發售購票者，需透過CAST Ticketing官網或指定電郵提交申請（須提供訂單編號及登記電郵）。退款將於申請後約45個工作天內處理，唯購票手續費恕不退還。主辦單位特別提醒，逾期未申請者將視為同意保留門票，屆時可能無法受理退款要求；任何遭塗改或經驗證無效的門票亦不符合退款資格。

本次演唱會以感恩為初衷，一眾聲秀學員原計劃答謝導師與觀眾，現更盼以音樂發放愛與正能量，祝願傷者早日康復，社區儘早重建家園。主辦單位對延期造成的不便深表歉意，並感謝公眾的理解與支持，文末亦寫下「祈求傷者早日康復，願大家平安」的誠摯祝願。

活動資訊

· 延期後日期：2026年1月18日（星期日）晚上8時
· 地點：旺角麥花臣場館
· 退票申請截止：2025年12月14日23:59前
· 主辦單位：棋人香港 / 寶輝娛樂 / 電視廣播有限公司 / Shaw Music Group
· 協辦單位：星傳文化 / 天才製作
 

