東張西望丨宏福苑災民轟管理公司「拆玻璃改木門」釀慘劇 窗外棚網再包帆布棚架見煙盒感心寒

大埔宏福苑五級火奪去逾百人命，摧毀過千戶家園，事件引起全球關注。TVB節目《東張西望》連日來跟進宏福苑的情況，今晚（4日）繼續報道政府讓未受火災波及的宏志閣居民返家執拾，有災民無奈表示：「聽天由命！」也有人認為「管理公司嗰度係最大問題」，應該負最大責任。同時有受訪居民提供窗外環境的照片，形容很恐怖又危險。

宏志閣居民返家執拾

《東張西望》今日派出主持王汛文到場採訪，有指約七成的居民已在昨日返家執拾，因此今日到場的居民人數相對較少。宏志閣居民「張婆婆」接受傳媒訪問時，坦言未上樓未知情況：「我唔知有沒冇燒到，有冇淋濕，我都唔知道，我未到。我剛剛喺酒店過來，Passport未攞出來，依家冇燒到就攞囉。」

張婆婆由於仍住在酒店，暫未獲安排新居所，她直言：「梗係有困擾啦，我要搭車返嚟。我唔知道佢會畀邊度我，因為如果佢畀得遠呢，你叫我搭車返嚟複診，點算丫？依家由佢聽天由命，睇下佢點囉，你冇得選擇。」

宏志閣居民帶走大型電器

不少居民將家中物件帶走，見到有風扇、洗衣機，甚至雪櫃等大型電器。宏志閣居民梁小姐透露返家取回重要文件，以及有需要的物品、物資。梁小姐哽咽表示：「因為都知道，政府安排都會三、四個禮拜會返去，就先拎暫時要用嘅嘢。」梁小姐透露宏志閣有水電供應，電梯亦運作正常，只是地面濕滑，完整無缺。

不過宏志閣居民林先生受訪時就認為管理公司應該負最大責任：「管理公司嗰度係最大問題，點解會個警鐘會冇咗呢？而且佢有好多...樓梯有玻璃，過後佢拆咗個玻璃，整木門喺度，方便啲人士喺嗰度爬出去做嘢。但到火燭啲煙咪喺嗰度走入嚟囉，變咗逃生啲人話樓梯口有煙。」對於有否想要一個交代？林先生無奈表示：「有咩交代？已經唔燒都燒咗，我哋冇辦法㗎喇！希望可以安置到我哋囉。」

宏志閣居民指水電運作正常

有觀眾「Nicole」與母親一同住在宏志閣，接受節目電話訪問時，表示滿意安排：「上去的時候，就有義工跟我們一起上去，和那個社福的一戶一社工的女士跟我們一起。進去之後，其實電梯能夠運作，我們也是坐電梯上去。進去之後，我們用鑰匙開門，開門和開鐵閘進去。兩個義工會在門口等我們，他們沒有進來。我們自己開燈，進去收拾東西。」

Nicole指水管正常有水也有電燈：「基本上一切都正常運作，連雪櫃也還是有電，裡面的東西還是冰凍。雪櫃裡面的食物沒有壞掉，只是因為放了一個多星期。用樽裝的其實冇，只不過菜就擺到變黃，剩菜還在但是...不是臭，基本上是沒事。」

宏志閣搜救過程時被破門

不過從Nicole提供予《東張西望》的片段，見到窗外的環境除有棚網外，四周還有一些帆布包圍。Nicole表示：「窗外係有一層綠色嘅網，有一層藍白色嘅帆布。嗰隻質地係似我哋平時用嘅紅白藍袋嘅質地。會有一啲竹棚，有啲木板喺個地下，我估係畀佢哋行，所有嘅玻璃窗都係黐咗發泡膠，其實係好恐怖，好得人驚好危險。」另有居民指返到屋企見到窗外的棚架上遺留煙盒。

居民表示雖然屋企沒有遭受火災波及，也沒有財物損失，但在搜救過程中被消防破門。Nicole表示所住的宏志閣基本上沒有大問題，但可能因為其他事要處理，才能讓居民返回屋企，Nicole希望有落實的日期，讓老人家安心。

