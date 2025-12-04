新聞女王2丨「第一代霸氣烈女」世紀對決「新聞女王」！文慧心氣場被秒殺變鵪鶉

TVB台慶劇《新聞女王2》霸氣養母「Madam Yuen 阮雪君」夏文汐終於登場！昨晚（3日）播出的一集，最大焦點絕對是「文慧心Man姐」佘詩曼佘詩曼與SNK元祖級新聞女王的「Madam Yuen」、養母「阮雪君」夏文汐霸氣現身，今次「阮雪君」夏文汐的回歸，不單觸發「方太」龔慈恩力邀回巢，還會與「文慧心Man姐」佘詩曼迸發連場火花四濺的對壘。

夏文汐加入將劇情推上高潮

「阮雪君」夏文汐的加入，將劇情推上另一個高潮。對於「養母」的出現，「Man姐文慧心」佘詩曼一度避之則吉，因為「阮雪君」夏文汐的强勢一直影響養女的成長，牽動了她的命運，「Man姐文慧心」佘詩曼亦曾以「一場永不落幕的職場與情感的拉鋸戰」來剖白與養母「阮雪君」的關係。

夏文汐佘詩曼「結怨」因由

繼2018年《逆緣》後，夏文汐再度現身TVB劇集，昨晚一出場已火力全開，在短短五分鐘內，夏文汐憑藉硬朗又吸睛的女強人造型、連珠炮發式的尖酸批評、架勢十足的叉腰高傲手勢，及鄙視世間所有人的凌厲眼神，造型加上知性及閱歷感逼人的氣質，比「新聞女王」更為「新聞女王」，難怪獲封「新聞太后」！其實夏文汐的出場確是充滿記憶點，映入鏡頭的先是她霸氣十足的步姿、女強人標配髮型、名牌手袋，以及優雅的背影；之後「Madam Yuen 阮雪君」夏文汐先以「四眼仔」稱呼「PM」吳業坤先聲奪人，再以自信笑容＋霸氣黑超隆重登場，格調十足，搞到「劉艷」王敏奕、「余英飛 飛爺」厭惡、無奈及委屈反應，與及「文慧心Man姐」佘詩曼、「子傑」譚俊彥難得的陣腳大亂，亦將「Madam Yuen 阮雪君」的霸氣又霸道的性格呈現得更立體。

網民留言被夏文汐超強勁氣場吸引

不少網民留言被夏文汐超強勁氣場吸引，大讚「夏文汐」是「驚喜中的驚喜」：「她非常適合演惡媽媽」、「意料之外的人選，期待之後更精彩的劇情」、「中氣十足教訓後輩」、「夏姐姐教訓劉艷後劉艷的表情太好笑了」、「難怪是連Man姐都怕的人」、「Man姐終於有對手了」，並坦言期待劇情盡快揭出二人「千絲萬縷」的關係、及更精彩的後續發展。而網民對於夏文汐的凍齡能力亦＇深感佩服：「哇！夏文汐Keep得好好」、「夏文汐好美」、「好有氣質好靚」、「又一個美魔女」。其實《新聞女王2》在內地播映期間，夏文汐的出場已引發極大迴響，大批網民直指她與佘詩曼「強強聯手」的連場對壘戲十分精彩，就連佘詩曼本人也曾在社交網大讚夏文汐好有型，坦言很感恩能有合作機會：「一個我一直覺得好有型嘅女人，一個諗都冇諗過嘅機會，一次既敵對又親密嘅合作，夏文汐姐姐..Nice to meet you！合作愉快。」

夏文汐有香港「第一代霸氣烈女」之稱

夏文汐1982年出道投入電影拍攝工作，並因接連在多部電影中飾演性格鮮明又獨立的角色，被稱為香港「第一代霸氣烈女」的同時，亦成為了女性電影的代表性演員。劇中Madam Yuen是新聞界翹首，並獲得國際性獎項；而現實中的夏文汐同樣曾揚名國際，2019年夏文汐曾獲US Hollywood International Golden Film Award特別成就獎；另夏文汐亦分別憑電影《烈火青春》和《花街時代》提名金像獎「最佳新演員」及「最佳女主角」。1980年代末夏文汐轉戰台灣，並自2002年起定居上海、從事製作公司的幕後工作。