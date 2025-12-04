Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火丨偶像低調越洋「人肉速遞」關懷受災粉絲 全民競猜身份「網店購物」曝光線索

影視圈
更新時間：17:00 2025-12-04 HKT
發佈時間：17:00 2025-12-04 HKT

大埔宏福苑早前發生奪命五級火災，造成逾百人傷亡，包括一名消防員殉職。連日來各界出錢出力，大批藝人也有捐款，為受災居民提供支援。張敬軒日前被爆向歌迷會中受災的粉絲送上現金紓困後，再有歌手被公開越洋慰問，為粉絲打氣。

火災網民報平安

日前有受火災影響的網民在threads透露，火災當日正在返工，母親獨自一人留在家中，發生火警時幸好母親獲鄰居拍門，並帶落樓下，有驚無險。網民沒想到事故後會收到自己喜歡的歌手越洋來電，送上關心和慰問，其後又發現戶口多出一筆款項，大爆偶像的暖心舉動深受感動。

相關閲讀：大埔宏福苑五級火丨張敬軒低調派巨額慰問金震驚網民 火災粉絲感動落淚：你個黐線佬

網民留言：「琴日接到個陌生電話，響左兩次都係告知外地來電嘅錄音，以為係詐騙就即刻收線。過咗十分鐘同一個號碼又再打嚟，今次決定聽到最尾。聽完段錄音完之後，係一把陌生又熟悉嘅聲音。原來係一位我好喜歡嘅歌手打嚟。當時個腦一片空白，完全無諗過，成件事好CXX，我估係之前網上商店買嘢，所以知道個地址同電話。謝謝你嘅關心同慰問，好暖心，之後仲發現戶口多咗一筆金錢支援。因為知道佢鐘意低調，所以唔開名了，只想講：真係好多謝你。」

大批「姜糖」估是姜濤

不少網民見到帖文後，紛紛猜測該位「喜歡嘅歌手」身份，事件更在網上廣傳：「請你開估，這位你喜愛歌手的善心是應該被廣傳，而且其他糖都在Instagram講述過他的善舉」、「我哋一齊同姜濤行更多更長嘅路，記住你係姜姜嘅家人呀，仲有姜同糖」、「係邊個唔重要，幫到手就ok la」。

另有不少網民認為「歌手」是另一男星：「應該唔係姜，似係無頭像嗰位」、「應該係林生」、「林家謙？」也有網民認為「歌手」想低調，就不要過度猜測：「是哪位歌手也好，感恩香港有這些善良的藝人，Take care」、「幫到人都係好」等。

相關閱讀：大埔宏福苑五級火｜張繼聰與謝安琪捐仁濟100萬 鄧麗欣畫展門票收益助災民

