「最索經理人」35歲再次選美大熱封后  性感晚裝中門大開凸顯傲人身材  飛意大利繼續鬥靚

現年35歲、有「最索經理人」美譽的林寶玉，早前在《皙之密至尊2》港澳區選美比賽中，憑藉出眾的實力與亮麗的外型，於二千名參賽者中脫穎而出，勇奪冠軍寶座，可謂實至名歸！

林寶玉決賽夜艷壓群芳

在決賽當晚，林寶玉以一襲華麗的性感晚裝登場，瞬間成為全場焦點。從照片可見，晚裝的剪裁凸顯了她玲瓏浮凸的曲線，盡顯其極為豐滿的傲人身材，加上她精緻甜美的容顏，可謂艷壓群芳。比賽中，她更帶來了精彩的勁歌熱舞表演，展現了動靜皆宜的魅力，最終憑著自信的台風和壓倒性的實力，成功奪得冠軍后冠。

林寶玉重返選美舞台

被譽為「最索經理人」的林寶玉，其實早於十多年前已透過選美入行，其後在模特兒、藝人等崗位上發展，近年轉型為成功的藝人經理人。這次她以35歲之齡成為選美冠軍，十分厲害。

林寶玉已赴意國再參賽

林寶玉在得獎感言中，特別感謝其團隊「Sistar Team」、主辦方及支持她的粉絲，並謙虛地表示獎項是屬於大家。她感言：「每一次選美，要站上舞台，都係一份成長同嘉許自己嘅勇氣。」更發表了她的美麗宣言：「『美』是終身職業。」據悉，在香港奪冠後，林寶玉已馬不停蹄，於昨日（1/12）飛往意大利，準備再次踏上國際選美舞台，與世界各地的佳麗一較高下。

