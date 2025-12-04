73歲「一代佳人」湯蘭花超凍齡近照曝光 曾失婚兼為夫還債登台 傳被騙去畢生積蓄

台灣歌手兼演員湯蘭花活躍於80年代，當年憑電影《負心的人》成名時只有18歲，之後演出的電視劇《一代佳人》同樣創下口碑。73歲的湯蘭花近日被網民曝光新相，見到氣息相當好，臉上皺紋不多，看起來只是50歲出頭。湯蘭花日前接受台媒訪問時，更大方分享維持凍齡美貌與健康體態的養生之道，引起網民熱議。

湯蘭花平易近人

網民日前在IG分享與湯蘭花的合照，大讚對方平易近人：「今天很開心再見湯蘭花小姐，她依然優雅美麗，果然是一代佳人，她問我你有看過我演的戲嗎？我說我看過楊貴妃傳奇、一代佳人，讓她開心又驚訝，不過我覺得她真是保養有方，我想應該就是她平易近人開朗活潑的個性吧。 開心的一天」。

湯蘭花淡出娛樂圈多年，優雅氣質依舊不減。近期湯蘭花透露保養秘訣，坦言「非常怕針、不喜歡侵入性療程」，因此從不考慮侵入性的醫美療程，數十年如一日，堅持以最自然、基本的方式保養。湯蘭花提醒要從年輕時就要保養，隨住年紀增長，每日的早晚都要做「由下往上」的按摩，有效拉提臉部線條。湯蘭花在飲食方面亦較清淡，對身體無益的食物就應該節制。

湯蘭花17歲參加歌唱比賽奪冠

來自阿里山鄒族、原名優路拿納．丹妮芙的湯蘭花，17歲時參加台視第二屆歌唱比賽奪冠，在25歲時放棄如日方中的事業，於1976年與拍拖7年的男友應家東結婚，誕下一兒，並退出幕前。但湯蘭花因丈夫欠債，婚後一度為還債復出登台，最終與應家東於1982年離婚。

湯蘭花復出後成功翻身，獲不少機會，卻有傳因遇人不淑，被好友騙去畢生積蓄。湯蘭花其後放棄幕前事業，轉行做直銷，躍升為傳銷界的藍鑽級名人。不過湯蘭花慘遭貼身助手背叛，將其下線帶走，令湯蘭花深受打擊。

