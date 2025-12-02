李小龍被胞弟爆不為人知一面 異性緣太旺經常遇一情況 李振輝：佢驚拖錯女仔手

已故功夫巨星李小龍逝世52年，但其傳奇事蹟至今仍為人津津樂道。近日，李小龍胞弟李振輝接受資深電影人文雋的YouTube節目訪問，大談哥哥李小龍的年少輕狂歲月。李振輝揭露了李小龍不為人知的一面，原來這位銀幕英雄，私下竟是個愛「撩交打」的熱血青年，更因女朋友太多，而要拉着親弟當舞伴！

李小龍經常撩交打

李振輝在訪問中繪聲繪影地憶述，李小龍自小便對功夫極度痴迷，是名副其實的「街頭霸王」。他笑言：「哥哥一放學，第一時間就係衝返屋企，將身上面嘅校服換成唐裝衫，然後就落街『撩交打』，試勻自己啲功夫！」這種好勇鬥狠的性格，延伸至擂台上，李振輝憶述當年李小龍參加校際拳擊比賽，面對高大的西洋對手，竟以當時仍未普及的詠春拳應戰，最終成功將對方擊敗，盡顯其膽識與實力。

李小龍身邊女友絡繹不絕

然而，這位擂台上的硬漢，在情場與舞池上卻有著截然不同的幽默面貌。李振輝透露，李小龍曾是全港Cha Cha舞冠軍，舞技精湛，深受女孩子歡迎。正因如此，他身邊的女朋友絡繹不絕，多得讓他難以選擇舞伴。李振輝笑道：「佢（李小龍）同我講，『阿輝，你嚟同我跳啦，如果唔係我驚拖錯女仔手！』」最終，李小龍只能「徵用」親弟弟李振輝當練習舞伴，形成一個有趣又溫馨的畫面。

