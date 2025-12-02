柳應廷演唱會｜Jer談MIRROR 退出MAMA演出：好遺憾但未必係壞事 Rundown改動陪伴大家走過艱難時刻

柳應廷（Jer）個人演唱會《The Shape of Breathing Live 2025》尾場在亞博舉行，Jer於8時15分率舞台成員現身，眾人穿全黑打扮，Jer邀請全場聽眾為受大埔火災意外波及的朋友默哀一分鐘，並獻唱《呼吸之間》，隨後回到舞台作準備，而是晚入場支持的包括毛舜筠、邱士縉與女友李炘頤、許廷鏗以及陳建安等。演出於8時38分開始，同樣全場滿座，歌曲安排與首晚大致相同，Jer唱過《記憶倒行》後才開腔，笑言：「要力抗感冒，飲多啖水，我啲歌真係好難唱！」

6號多謝Jer邀請

而這晚由RubberBand擔任嘉賓，主音6號率樂隊與Jer合唱《發現號》，唱畢Jer即一臉興奮表示：「Oh my god！RubberBand是我由細聽到大，所以超級開心！這次除了邀請他們演出，更找他們創作了主題曲《今繼》，當時聽到demo已覺得好好聽，一定要做演唱會主題曲！」6號則多謝Jer的邀請，會留在後台聽Jer唱這首歌，又表示：「現在需要歌的力量，感謝你將這首歌帶給大家，我要再三多謝，RubberBand也是一個微小、做音樂的單位，現在是艱難時間，我們會謹守崗位，陪大家走。」隨後再合唱《逆流之歌》，唱《今繼》前，在艱難時間下開騷，Jer希望呼應演唱會主題，能助大家找到最舒服的呼吸，他與樂隊一同謝幕，希望大家放下重擔，一起走下去。

二度驚喜安歌

Jer第二度驚喜安歌，他指一直思考如何用歌總結這7年，又表示喜歡唱歌、只懂得唱歌，隨後再唱《未來的歌》。然後Jer再請樂隊成員吳林峰一起合唱，嘆二人出身相似，想與他分享舞台。吳林峰開心表示：「作為寫歌、將歌交給他很放心、作為兄弟、在他兩次solo背後撐住他，很窩心！」隨後二人合唱《豆鼓》為演唱會作結。

靠藥物將鼻水壓下去

Jer在騷後接受訪問，要飲水兼有幾聲咳，問到對演出是否滿意？他指身體狀態不似預期好，首晚更要掛住兩行鼻水唱歌，今晚則靠藥物將鼻水壓下去，又指自己的歌難唱，但對於效果感到滿意，因見到歌迷睇騷後都滿滿正能量。手臀兩片紅的Jer，直言在騷前做足準備，因此去了刮痧，「可以說是用盡所有方法，針灸、拔罐，所有對聲線有幫助都做了！」

入場觀眾的感受與反應為主

因應大埔5級大火意外，不少演唱會都有調整甚至取消，Jer直認有所調整，最重要是以入場觀眾的感受與反應為主，包括Rundown、服裝上，希望大家可以好好抒發心情，亦包括騷前的默哀儀式，希望陪大家走過艱難的時間。Jer更直言在大災發生一刻，知道很大件事，自己也很不開心，也想像過演唱會未必開得成，經過與公司商量，希望演出可以畀到力量大家，因此決定繼續開騷，並會將首場及周邊盈利捐贈予大埔災民。

騷後會休息和放假

除了演出調整外，MIRROR早前亦退出MAMA演出，他直言感到可惜，MIRROR全隊曾忙於準備，他說：「因同時準備演唱會，所以我一日走4場，9點到晚上12點！是遺憾，但有遺憾未必是壞事。」Jer表示騷後會休息和放假，問期間有工作出現調整嗎？他表示沒有，接下來會與隊友準備在澳門舉行的《全民造星Family跨年倒數演唱會》，但未收到演出會否有調整的消息。