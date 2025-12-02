Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

柳應廷演唱會｜Jer談MIRROR 退出MAMA演出：好遺憾但未必係壞事 Rundown改動陪伴大家走過艱難時刻

影視圈
更新時間：12:15 2025-12-02 HKT
發佈時間：12:15 2025-12-02 HKT

柳應廷（Jer）個人演唱會《The Shape of Breathing Live 2025》尾場在亞博舉行，Jer於8時15分率舞台成員現身，眾人穿全黑打扮，Jer邀請全場聽眾為受大埔火災意外波及的朋友默哀一分鐘，並獻唱《呼吸之間》，隨後回到舞台作準備，而是晚入場支持的包括毛舜筠、邱士縉與女友李炘頤、許廷鏗以及陳建安等。演出於8時38分開始，同樣全場滿座，歌曲安排與首晚大致相同，Jer唱過《記憶倒行》後才開腔，笑言：「要力抗感冒，飲多啖水，我啲歌真係好難唱！」

6號多謝Jer邀請

而這晚由RubberBand擔任嘉賓，主音6號率樂隊與Jer合唱《發現號》，唱畢Jer即一臉興奮表示：「Oh my god！RubberBand是我由細聽到大，所以超級開心！這次除了邀請他們演出，更找他們創作了主題曲《今繼》，當時聽到demo已覺得好好聽，一定要做演唱會主題曲！」6號則多謝Jer的邀請，會留在後台聽Jer唱這首歌，又表示：「現在需要歌的力量，感謝你將這首歌帶給大家，我要再三多謝，RubberBand也是一個微小、做音樂的單位，現在是艱難時間，我們會謹守崗位，陪大家走。」隨後再合唱《逆流之歌》，唱《今繼》前，在艱難時間下開騷，Jer希望呼應演唱會主題，能助大家找到最舒服的呼吸，他與樂隊一同謝幕，希望大家放下重擔，一起走下去。

二度驚喜安歌

Jer第二度驚喜安歌，他指一直思考如何用歌總結這7年，又表示喜歡唱歌、只懂得唱歌，隨後再唱《未來的歌》。然後Jer再請樂隊成員吳林峰一起合唱，嘆二人出身相似，想與他分享舞台。吳林峰開心表示：「作為寫歌、將歌交給他很放心、作為兄弟、在他兩次solo背後撐住他，很窩心！」隨後二人合唱《豆鼓》為演唱會作結。

靠藥物將鼻水壓下去

Jer在騷後接受訪問，要飲水兼有幾聲咳，問到對演出是否滿意？他指身體狀態不似預期好，首晚更要掛住兩行鼻水唱歌，今晚則靠藥物將鼻水壓下去，又指自己的歌難唱，但對於效果感到滿意，因見到歌迷睇騷後都滿滿正能量。手臀兩片紅的Jer，直言在騷前做足準備，因此去了刮痧，「可以說是用盡所有方法，針灸、拔罐，所有對聲線有幫助都做了！」

入場觀眾的感受與反應為主

因應大埔5級大火意外，不少演唱會都有調整甚至取消，Jer直認有所調整，最重要是以入場觀眾的感受與反應為主，包括Rundown、服裝上，希望大家可以好好抒發心情，亦包括騷前的默哀儀式，希望陪大家走過艱難的時間。Jer更直言在大災發生一刻，知道很大件事，自己也很不開心，也想像過演唱會未必開得成，經過與公司商量，希望演出可以畀到力量大家，因此決定繼續開騷，並會將首場及周邊盈利捐贈予大埔災民。

騷後會休息和放假

除了演出調整外，MIRROR早前亦退出MAMA演出，他直言感到可惜，MIRROR全隊曾忙於準備，他說：「因同時準備演唱會，所以我一日走4場，9點到晚上12點！是遺憾，但有遺憾未必是壞事。」Jer表示騷後會休息和放假，問期間有工作出現調整嗎？他表示沒有，接下來會與隊友準備在澳門舉行的《全民造星Family跨年倒數演唱會》，但未收到演出會否有調整的消息。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中年好聲音4丨谷婭溦未夠班做評審？教選手咬字被網民質疑 猛料學歷曝光拍得住海兒
中年好聲音4丨谷婭溦未夠班做評審？教選手咬字被網民質疑 猛料學歷曝光拍得住海兒
影視圈
21小時前
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至151人死 DVIU續搜索餘下兩廈 政府成立由法官主持獨立委員會
突發
3小時前
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
飲食
2025-12-01 12:40 HKT
大埔宏福苑五級火｜外傭抱嬰狂奔23層走出鬼門關  受訪仍顫驚：好似地獄
大埔宏福苑五級火｜外傭抱嬰狂奔23層走出鬼門關  受訪仍顫驚：好似地獄
突發
9小時前
大埔宏福苑五級火︱李家超：將成立獨立委員會審視問題 由法官主持 承諾報告全面公開
01:31
大埔宏福苑五級火︱李家超：將成立獨立委員會審視問題 由法官主持 承諾報告全面公開
政情
3小時前
00:37
屯門安定邨單位起火情侶送院 女子身有刀傷不治 男友涉謀殺及縱火被捕
突發
3小時前
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
影視圈
4小時前
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
影視圈
2025-11-30 23:00 HKT
大棋盤｜大埔世紀火災 消息：政府研設「檢討委員會」 兼重效率及獨立性 向特首交報告
大棋盤｜大埔世紀火災 消息：政府研設「檢討委員會」 兼重效率及獨立性 向特首交報告
政情
6小時前
大埔宏福苑五級火丨孖妹不幸於大火中離世 時裝設計師胞兄：非常沉重的打擊
大埔宏福苑五級火丨孖妹不幸於大火中離世 時裝設計師胞兄：非常沉重的打擊
影視圈
16小時前