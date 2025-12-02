大埔宏福苑五級火丨眾星心碎悼念罹難者 衛蘭姊妹與蘇玉華低調獻花 黃浩然為亡者誦經

大埔宏福苑11月26日發生嚴重五級火，造成逾百人傷亡，連日來有大批市民帶同花束，到現場悼念死難者。昨日（1日）衛蘭及妹妹衛詩、蘇玉華與老公潘燦良被見到現身大埔獻花及默哀，而黃浩然亦到慈山寺的法會誦經，哀悼火災罹難者。

衛蘭衛詩低調到場

大埔宏福苑五級火造成多人傷亡，近2000住戶無家可歸，各界出錢出力協助災民度過難關。昨日衛蘭及妹妹衛詩被見到現身廣福休憩處內涼亭，衛蘭穿上「Jesus」T恤低調到場，與妹妹衛詩在涼亭留言及獻花，默站後便離開。二人之後在IG的限時動態出PO，見到手執黃色菊花，願亡者安息。

蘇玉華與老公潘燦良到大埔獻花

至於蘇玉華連日來也對事故表現關心，多度在FB出PO，昨日又與老公潘燦良於下午到大埔，神情哀傷隨市民進入花園獻花，二人站立靜默數分鐘後離開。蘇玉華素顏現身，而潘燦良則戴上鴨舌帽，二人表現十分低調。

占士丁丁擁抱送暖

而《中年好聲音3》的占士丁丁全黑打扮，到大埔獻花悼念死難者，並舉起「只想給你一個擁抱」的畫板。占士丁丁以英文留言：「昨天我在教會的時候，為大埔的死難者和家屬祈禱。神指示我去大埔安慰所有需要幫助的人。擁抱你們中的許多人，我感受到了你們的痛苦、憤怒和堅韌。我愛你們…與你同在。」

黃浩然為火災往生者誦經

此外，今日是火災事故的頭七，由李嘉誠捐資興建的慈山寺，近日啟建「地藏菩薩拔度消災法會」，在線上線下為火災罹難者哀悼，並為受災人士、寵物，與救災人員祈福祈安。慈山寺的IG日前發放多張照片，法會當日有逾5000人參與，在法師領導下誦經，訴說對火災往生者的無盡思念，與傷者的深切慰問。有網民見到黃浩然現身，並坐在大殿內一同誦經，黃浩然昨日也在IG限時動態分享在慈山寺的照片。

鄭秀文為災民祈禱

鄭秀文（Sammi）今日（2日）在IG貼出一張黑白天空相留言：「這幾天，跟所有人一様都是沉重和傷痛。一股難以言喻的，壓在心頭，悶在心坎。」由於鄭秀文有工作在身，原以為無法到教堂為災民祈禱，亦不能到現場提供幫助給予愛，而感到非常難過慚愧。

不過拍攝期間突然提早半小時收工，鄭秀文便趕往教堂，雖然一度去曾地方，但她未有放棄：「抵達教堂，可能看見這則呼召的人並不多，出席人數很少，十幾個人坐在教堂中顯得疏落，但並不重要，同心更重要。在一個多小時的祈禱會裏，我們同心禱告，在淚水中在祈禱中，把無助化成祈禱的力量。在心願紙上寫上我們對災民和消防醫護的祝禱。求天父垂聽我們卑微的禱告。醫治這座城破碎的心。」

鄭秀文心情沉重

鄭秀文完成祈禱會，帶着沉重無助的心情，翌日繼續工作：「心情仍是很沉重。心頭仍然壓着很沉重的烏雲，說不出的，像壓在喉頭。繼續默念受災受傷和失去的人，能找到重新站起來的力量和據點。不容易，期盼愛是力量。但願時間幫忙所有人療傷。」

