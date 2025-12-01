柳應廷演唱會｜Jer患感冒向樂迷道歉 瞓舞台晒唱功 拖小朋友傳遞希望

MIRROR成員柳應廷（Jer）昨晚（30日）假亞博舉行一連兩場演唱會「The Shape of Breathing Live 2025」，默哀後，Jer返回後台做準備。演唱會於8時41分開始，拿著骨架權杖的Jer身穿鐵銹色長歌衫與十多名舞蹈員現身舞台，一起打鼓，為演唱會揭開序幕，他唱出《月居人》和《砂之器》等歌曲。

調整演出內容

Jer再換上藍色長衫，唱《不要說出來》時站在高台上，於巨型心臟裝置後獻唱，歌迷會看到他在心臟中的影子，非常特別。在宣布Jer演唱會如常舉行時，MakerVille當時拍會調整演出內容，而Jer在唱《狂人日記》時著上紅白色長衫，雙手戴上金手臂，雖然Jer盛裝上台，舞蹈員就以黑色T恤配啡色褲上陣。而唱到《JM單身9》時，high爆的Jer就落台與歌迷作近距離接觸。在唱完《記憶倒行》後，Jer除掉黑金色外套，他先向現場觀眾道歉，表示因感冒致身體不適，「剛剛就是經歷了粉碎人生的時刻。唔知道大家有冇睇過MV，《記憶倒行》中蒲公英的種子最後是飛走了，在一個地方種下失望，飄到另一個地方，落到土地又會長出花，係另一個希望。」隨後唱出《花之生命》。

超過30位著上白衫白裙拿著手燈上台的小朋友與Jer唱《Dear Children》，唱完後他指當初是因看到有小朋友因壓力而離開的消息，故創作了這首歌，「希望大家知道，就算唔開心，起碼有我呢個唱歌嘅陪伴大家。」然後他與歌迷大合唱《人類群星閃耀時》。

Pandora擔任嘉賓

Encore時，Jer換上T恤，拿著結他自彈自唱《明日旅程》，他表示這是很久前的自己，也曾在海邊拿結他busking，也在這次演唱會上找回自己的初心。之後嘉賓Pandora出場與Jer合唱《年輕小說家》及《痛痛快快活活去》，Jer形容自己是他們的小粉絲，從他們的歌曲中得到許多力量，變得樂觀，故邀請他們來擔任嘉賓，希望大家繼續支持廣東歌。最後，Jer唱出演唱會主題曲《今繼》，為演唱會劃上句號。