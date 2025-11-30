Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

柳應廷演唱會｜Jer領全場為災民默哀一分鐘 唱《呼吸之間》籲振作

影視圈
更新時間：21:45 2025-11-30 HKT
發佈時間：21:45 2025-11-30 HKT

MIRROR成員柳應廷（Jer）今日（30日）假亞博舉行一連兩場演唱會「The Shape of Breathing Live 2025」，李駿傑（Jeremy） 、邱彥筒（Marf）、林家熙（Locker）及《造星5》羅子熙前來捧場。

沒有歌迷大叫

Jer的舞台以黑白色設計為主，在主舞台上空吊著一個巨型白色心臟。而演唱會開始前，現場沒有播放背景音樂，歌迷也只拿着手燈，只有極少量應援物，歌迷亦表現平靜，沒有大叫。晚上8點19分，Jer與一眾工作人員身穿黑衫黑褲上台，Jer表示，他明白來支持這個演唱會是一件絕對不容易的事，感謝台下眾人：「我是一個很相信音樂的人，也覺得音樂在這個難過的時段，可以給自己或者身邊的朋友一些力量。我們都希望用這個演唱會的力量，去讓大家有一個向前走的動力。」之後他示意大家起立，向大埔火災的朋友默哀一分鐘。

默哀完畢後，Jer請觀眾坐下，然後說：「以下落嚟揀咗首同今次個騷好似嘅歌，希望大家可以喺一個咁艱難嘅時刻，可以搵到一個屬於自己嘅呼吸時間。」之後他唱出衛蘭的《呼吸之間》。唱完後，Jer表示：「希望大家喺呢段時間都可以畀勇氣自己，同埋身邊嘅朋友手，牽手渡過呢個難關。」之後他便返回後台，整個時間大概6分鐘。

相關文章︰柳應廷演唱會｜柳柳粉自發送暖 邀市民寫心意卡向消防員及救護員致敬

