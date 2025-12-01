Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

原來視咁的丨TVB暖心繫全城 東華凝聚善心

影視圈
更新時間：18:15 2025-12-01 HKT
發佈時間：18:15 2025-12-01 HKT

大埔宏福苑5級火牽動港人，各傳媒精英盡出務求搶報現場情況。TVB主播陳嘉欣（Yan）奉命到場，先為6點半新聞直擊報道，謹守記者崗位之餘，不忘對受訪災民流露同理心，全程態度真摯，在搶新聞的同時不忘赤子心，而獲網民讚賞：「陳嘉欣今次表現超正，專業之餘有溫度」、「佢報道嘅時候眼裏有淚光，但依然保持冷靜，真係值得讚」。接住晚間新聞Yan回復主播身份，事後有網民指她在新聞末段聲音哽咽，網上有傳她在事發地點長大，因而觸景傷情，但依然表現極專業，未受情緒波動影響，獲網民封為「真．新聞女王」，「Yan姐」之名不脛而走。

陳嘉欣的專業表現受到廣大網民讚賞。
除了將全平台台徽即刻轉成黑白，更即時作出節目調動。
後來有人澄清只是場美麗的誤會，但見微知著，Yan的出色表現，反映TVB優良企業文化，肩負社會責任，每遇有社會性重大事情發生，都能急市民所急。以今趟事件為例，當災情發生之後，全平台台徽即刻轉成黑白，由翡翠台到官方社交帳號，統一哀悼標識，傳遞出對死傷者的深切敬意，引領着社會的哀悼氛圍。

市民的信任

記憶所及，TVB自1972年為「六一八雨災」發起義演，進行香港電視史上首次馬拉松式直播籌款活動起始，到之後1991年華東水災、1994年華南水災、2008年汶川地震、2011年日本311大地震等籌款活動，確實做到災劫無情人間有愛。難怪有TVB的員工私下跟筆者透露，自宏福苑5級火發生後，公司相關部門收到不少觀眾致電詢問、或要求TVB應火速製作籌款活動，幫助受災害居民。令「睇TVB大」的筆者為之動容，市民對TVB的信任，源於數十年的累積，他們真心相信該公司有讓全城共襄善舉的凝聚力。

《善心滿東華》開始時，全場靜默一分鐘為今次大埔慘劇的死者致哀。
夏韶聲帶領一眾TVB藝員唱出《永不放棄》等一連串勵志歌曲。
有見及此，TVB於短短兩日間，火速將原本於上周六舉辦的年度慈善節目《歡樂滿東華2025》改為舉辦《善心滿東華》，聯合全台藝人為大埔宏福苑事故籌款。籌款活動在夏韶聲跟眾多TVB藝員唱出《永不放棄》等一連串勵志歌曲後展開，寓意再明白不過。席間無綫總經理（節目內容營運）曾志偉現身感謝東華眾多董事，在短時間內決定將該院每年最大籌款活動，改為愛心捐款之夜，感動廣大市民，場面令人暖心。當晚籌款熱線響過不停，全城上下一心共籌得1億1800萬元善款，讓受災者感到「You'll never walk alone」。

