90年港姐季軍梁小冰容貌突變極不自然惹熱議 疑為凍齡「做手腳」 網民：完全認不出來

現年55歲的1990年香港小姐季軍梁小冰有「古裝皇后」美譽，近年雖然淡出幕前，但仍活躍於抖音，不時分享自己的生活點滴。近日，她上傳了一段影片，片中的她樣貌再度「進化」，卻因濾鏡效果太強，呈現出如AI生成般的「膠樣」，引起網民熱烈討論，直呼「非常不自然」。

梁小冰影片神態極不自然

在這段長約30秒的影片中，梁小冰身處高樓的露台上，身穿一襲白色連身裙，留著一頭烏黑長髮，對著鏡頭淺笑並對嘴唱歌。然而，在強大的美顏濾鏡下，她的臉蛋變得異常光滑，零毛孔的肌膚、超V的下巴和不成比例的碩大眼睛，讓五官看起來相當僵硬，失去了原有的神韻。梁小冰在片中隨著音樂擺動身體和做出手勢，但表情變化不大，配上這種極致「完美」的容貌，散發出一股濃濃的AI感，與真實的她判若兩人。

不少網民看後紛紛留言，表示濾鏡效果太誇張，「完全認不出來」、「有點假」、「還是自然一點比較好」、「這是AI小冰嗎？」儘管有粉絲稱讚她保養得宜，但更多人認為，梁小冰本身氣質古典、樣貌清秀，並不需要如此重手的美顏效果。

梁小冰是1990年港姐季軍

梁小冰的演藝生涯始於1990年的香港小姐競選，同屆冠軍是袁詠儀，亞軍是翁杏蘭。當年梁小冰以美貌與智慧並重，奪得季軍後簽約TVB。憑藉其溫婉的古典氣質，她迅速成為電視台的當家花旦，尤其在古裝劇中表現出色，主演了《鹿鼎記》、《圓月彎刀》、《新梁山伯祝英台》等多部經典劇集，被譽為「古裝皇后」，是90年代不少觀眾心中的女神。

梁小冰與陳嘉輝婚姻美滿

在事業得意之時，梁小冰也收穫了愛情。她與同為演員的陳嘉輝相戀，兩人於2000年結婚，至今已超過20年，並育有一子，是圈中公認的模範夫妻，感情一直非常穩定。

梁小冰曾與陳法蓉鬧翻

然而，性格直率的梁小冰也曾捲入是非。2016年，她在出席慧妍雅集的活動時，因沒有穿上指定的制服外套，聲稱當眾受到時任會長陳法蓉的嚴厲斥責，讓她感到不受尊重。事後，梁小冰在社交平台上公開此事，兩人隔空交火，更引發了袁詠儀、洪欣等前港姐藝人選邊站隊，成為當年娛樂圈的熱門話題。最終，梁小冰憤而退出慧妍雅集，至今兩人關係仍未破冰。