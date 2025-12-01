90年代TVB小生驚人狀態與年齡極大反差 攻內地爆紅成一線男星 傳已秘婚生女從未認愛

在90年代入行的鍾漢良，1993年於TVB舞蹈訓練班畢業，高大有型的他，其後轉型成為藝人向幕前發展，當年演出劇集《少年五虎》開始備受關注，後來轉戰台灣並以歌手身份到出道，並火速走紅。入行逾30年的鍾漢良，近年主要在內地發展，當中主演的內地劇《錦心似玉》、《何以笙簫默》等更深受觀眾歡迎，奠定小生地位。而在今年的熱播《藏海傳》中，他就飾演肖戰父親。昨日（11月30日）鍾漢良迎來51歲生日，他選擇在上海出戰馬拉松賽事慶生。

鍾漢良獲粉絲送祝福

昨日上海舉行馬拉松賽事，向來有跑步習慣的鍾漢良，數月前已在社交平台邀請粉絲一齊跑，並笑言「報名費我出」。壽星仔鍾漢良清晨已到達比賽起點熱身，為全馬做好準備，當開跑不久他便脫去外套，露出一雙麒麟臂，皮光肉滑狀態，身型Fit爆。沿途有不少跑友和粉絲觀眾，都紛紛向他送上祝福，並高呼：「生日快樂」，鍾漢良亦都友善打招呼，現場氣氛熱鬧。他跑到一半時，鍾漢良曾表示感覺良好，最後在4小時左右完成42.195公里賽事，成績理想。

鍾漢良曾傳秘婚

2015年，鍾漢良曾被拍到和謝易樺及一位小女孩在泰國逛商場，當時已經傳出秘婚，有指謝易樺是台灣的服裝造型師，年紀比鍾漢良小6歲，2010年鍾漢良推出專輯《視覺動物》時，MV造型是由謝易樺負責，後來連鍾漢良在劇集的造型，都是由謝易樺一手包辦，但多年來鍾漢良一直都未有承認秘婚一事並只說：「謝謝你關心！那些小道消息不要信。」

