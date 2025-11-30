楊千嬅盼以行動與音樂「陪伴」香港療傷 紅館騷頭場泣不成聲

在香港經歷大埔火災創痛之際，楊千嬅《Live MY LIVE 2025》演唱會在肅穆而溫馨的氛圍中拉開一連六場的序幕，這場原定歡慶出道三十周年的盛會，因應香港傷痛，轉化為一場療癒心靈的集體陪伴。演唱會前，千嬅及團隊率先捐出二百萬幫助受影響災民，連日來的周邊產品，全數收益也予捐贈。一呼百應，歌迷會排隊搶購同步做善事，昨午不到三小時，全部產品幾近清倉，今日團隊會再急急補貨。

楊千嬅講經感動歌迷

昨晚頭場演唱會，千嬅唱完演唱會主題曲《Live MY LIVE 》才降落跟觀眾打招呼。踏上熟悉久違長達7年的舞台，千嬅未語先哽咽。「我返嚟啦，我好掛住你哋！好多謝今晚每一位特別觀眾……」在歌迷觀眾歡呼聲中，她深呼吸繼續說道，開騷前心情好複雜但又好期待，走上舞台後，發現要表達的都在歌詞中。面對台下的呼喊始起彼落，千嬅亦借機與歌迷分享了她對人生的新理解，她強忍淚水：「好想講只有兩個字『感恩』，人真係要學識感恩。活到半百，我用咗歌手身份、音樂，呢個方法去認識自己、領悟人生。30年後今日，我終於領悟得到，我要回饋我領悟嘅，畀所有支持我，愛我嘅人。」

千嬅形容，她領悟「陪伴」的重大意義，話語中亦充滿對當下香港的關懷：「『陪伴』正正係在坐每一位都好需要。我地而家經歷一個黑暗時期，我相信『陪伴』，可以互相守護大家嘅心。心靈創傷，要支持及時間修復。『陪伴』可以畀你好多愛，希望每一位朋友團結，用無私嘅愛，無分你我，不分高低，冇分愛恨。我相信『陪伴』，香港可以互相渡過最艱難時侯。」

繼而千嬅唱了六首經典歌作安歌，現場觀眾全部與她一起大合唱，最後她以《楊千嬅》一曲作結，含淚道出最深切的感謝：「最後我要多謝各位，多謝你哋咁多年陪伴我。等我見到光，我可以行返番來。流過嘅眼淚，可以載起一條船，帶我返來。每次唱演唱會，我都當係最後一次。總之，我想做好所有嘢，回饋番畀支持我嘅人。」