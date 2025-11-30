女星淚訴遭細16年嫩夫家暴：他拿刀威脅我 公開眼球爆血管照怵目驚心 控訴老公偷食好姊妹

44歲台灣女星安歆澐（安欽雲）與比她年輕16歲的亞運龍舟選手老公莊英杰7年婚姻驚爆婚變。安歆澐近日在台灣媒體人許聖梅的節目上聲淚俱下，揭露莊英杰不僅與她的已婚閨密外遇，更對她施以暴力，甚至持刀威脅，讓她心生畏懼，公開發表「不自殺聲明」，懇請外界保護她與家人的安全。

安歆澐控訴遭家暴

安歆澐控訴，在一次爭執中，莊英杰為了搶奪她錄有其出軌證據的手機，對她暴力相向，狠下心勒住她的脖子，導致她一度缺氧昏厥。她事後公布的照片顯示，她眼球微血管爆裂，整片血紅，畫面怵目驚心，至今仍有聽力受損等後遺症。她餘悸猶存地表示：「他右手拿著鎅刀，我只能拼命壓住他的手」，恐怖經歷讓她長期失眠，並罹患恐慌症，至今仍在接受精神治療。她甚至透露，曾想不開而服藥輕生，幸好被家人發現而得救。

安歆澐指老公出軌已婚閨密

安歆澐透露，壓垮這段婚姻的最後一根稻草，是莊英杰與她的已婚閨密發生不倫戀。安歆澐表示，她多次原諒，但兩人卻持續藕斷絲連。據台媒報導，第三者的態度相當囂張，在談判時直接承認是自己主動聯繫莊英杰。安歆澐表示，兩人婚後曾簽訂協議，出軌方名下房產需歸對方所有，目前已為此提告，正在進行離婚官司。

《真情》女星談忍受前夫家暴、背叛內幕？

安歆澐將與老公對簿公堂

安歆澐曾以凱渥名模身分出道，後憑藉《超級星光大道》打開知名度。過去她與莊英杰常一同上節目，大方分享年齡差距無礙的甜蜜夫妻生活，莊英杰更被塑造成「寵妻魔人」的形象。如今卻爆出疑似家暴、外遇細節，令不少網民相當驚訝。