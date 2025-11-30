Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

海俊傑太太莫家慈離世丨好友陳曉東早發現對方眼睛呈黃色 大讚Effie貼心有義氣永遠報喜不報憂

影視圈
更新時間：17:15 2025-11-30 HKT
發佈時間：17:15 2025-11-30 HKT

1994年新秀冠軍海俊傑11月8日在社交網站拍片，失控地爆喊其任職化妝師的老婆莫家慈（Effie）患上急性肝衰竭，急需要籌150萭元進行換肝手術，稱當時已籌得一半，但尚欠一半款項，之後得到古天樂、曾志偉、郭富城與及天盟娛樂培哥等圈中好友幫忙，籌得所需要，但不幸是Effie於本月27日已經病逝。

陳曉東自責幫忙有限

與海俊傑夫婦份屬好友的陳曉東，指Effie的離世，加上大埔火災情況，接二連三的壞消息特別傷感。在Effie對抗病魔這段期間，他一直有和她的家人聯繫，亦了解對方的情況，並自責自己幫忙不了什麼：「因為始終肝病，其他器官都慢慢惡化，沒法做手術。」他大讚Effie 是一位貼心又有義氣的朋友，永遠報喜不報憂，在患病期間還是積極樂觀，亦很支持他，「佢私底下非常關心我，我在香港時特意煲湯俾我，每次回想起時候都充滿暖意。」

陳曉東關心大埔五級火

陳曉東又憶起在他舉行演唱會記招，Effie也有特意來撐場，他指當時已經察覺到對方的眼睛呈現黃色，皮膚也出現敏感：「我就叮囑她一定要快點去好好檢查肝臟，雖然我平時不太喝酒，但小時候也中過A型肝炎，所以知道肝病的人眼睛一定是黃。」同時，陳曉東亦非常關心大埔宏福苑五級火，看見社會上很多團體、個別人士都伸出援手，認為香港人還是暖心。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜至今146死79傷 54具遺體有待辨認 6大廈結構無即時危險
突發
39分鐘前
大埔宏福苑五級火｜地盤出最辣禁煙令！不止罰款 捉到即時趕出門 網民：一早就應該｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜地盤出最辣禁煙令！不止罰款 捉到即時趕出門 網民：一早就應該｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
周潤發哽咽悼大埔宏福苑五級火罹難者掀熱議 代表香港現身MAMA 網民：好有心，得佢唔會被鬧
周潤發哽咽悼大埔宏福苑五級火罹難者掀熱議 代表香港現身MAMA 網民：好有心，得佢唔會被鬧
影視圈
6小時前
80年代娛圈猛人曾因移民加國「一鋪清袋」險破產 風光背後自揭人生最大遺憾：到今日都好後悔
80年代娛圈猛人曾因移民加國「一鋪清袋」險破產 風光背後自揭人生最大遺憾：到今日都好後悔
影視圈
9小時前
大埔宏福苑五級火︱民建聯到大埔弔唁處悼念火災罹難者
政情
4小時前
大埔宏福苑五級火｜38歲妹失聯逾44小時 親姐哭求爭氣： 兩個小朋友都搵緊媽媽
大埔宏福苑五級火｜38歲妹失聯逾44小時 親姐哭求爭氣： 兩個小朋友都搵緊媽媽 !
社會
23小時前
大埔宏福苑五級火｜政府：過渡房屋可長期居住毋須交租 何永賢難忘社區互助感觸落淚
02:09
大埔宏福苑五級火｜政府：過渡房屋可長期居住毋須交租 何永賢難忘社區互助感觸落淚
政情
8小時前
宏福苑五級火｜政界傳立法會選舉可如期12.7舉行 有候選人收提示 周中恢復選舉工作
宏福苑五級火｜政界傳立法會選舉可如期12.7舉行 有候選人收提示 周中恢復選舉工作
政情
5小時前
大埔宏福苑五級火｜災難遇害者辨認組再入火場搜索 部分單位曝光盡化灰燼
02:00
大埔宏福苑五級火｜災難遇害者辨認組再入火場搜索 部分單位曝光盡化灰燼
突發
9小時前
TVB索女主播低調辦浪漫婚禮 與新婚老公情深對望 產後狀態極佳BB樣貌首曝光
TVB索女主播低調辦浪漫婚禮 與新婚老公情深對望 產後狀態極佳BB樣貌首曝光
影視圈
5小時前