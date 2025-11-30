海俊傑太太莫家慈離世丨好友陳曉東早發現對方眼睛呈黃色 大讚Effie貼心有義氣永遠報喜不報憂

1994年新秀冠軍海俊傑11月8日在社交網站拍片，失控地爆喊其任職化妝師的老婆莫家慈（Effie）患上急性肝衰竭，急需要籌150萭元進行換肝手術，稱當時已籌得一半，但尚欠一半款項，之後得到古天樂、曾志偉、郭富城與及天盟娛樂培哥等圈中好友幫忙，籌得所需要，但不幸是Effie於本月27日已經病逝。

陳曉東自責幫忙有限

與海俊傑夫婦份屬好友的陳曉東，指Effie的離世，加上大埔火災情況，接二連三的壞消息特別傷感。在Effie對抗病魔這段期間，他一直有和她的家人聯繫，亦了解對方的情況，並自責自己幫忙不了什麼：「因為始終肝病，其他器官都慢慢惡化，沒法做手術。」他大讚Effie 是一位貼心又有義氣的朋友，永遠報喜不報憂，在患病期間還是積極樂觀，亦很支持他，「佢私底下非常關心我，我在香港時特意煲湯俾我，每次回想起時候都充滿暖意。」

陳曉東關心大埔五級火

陳曉東又憶起在他舉行演唱會記招，Effie也有特意來撐場，他指當時已經察覺到對方的眼睛呈現黃色，皮膚也出現敏感：「我就叮囑她一定要快點去好好檢查肝臟，雖然我平時不太喝酒，但小時候也中過A型肝炎，所以知道肝病的人眼睛一定是黃。」同時，陳曉東亦非常關心大埔宏福苑五級火，看見社會上很多團體、個別人士都伸出援手，認為香港人還是暖心。