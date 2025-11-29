MAMA 2025丨預告周潤發將現身 G-DRAGON先奪兩獎

相隔7年再來香港的韓國年度音樂盛事《2025 MAMA Awards》（MAMA），首次選址香港啟德體育園啟德主場館舉行，香港地區除HBO Max會進行線上直播外，TVB的myTV SUPER頻道505 tvN Asia亦會同時全程直播。由於香港大埔宏福苑周三（26日）發生嚴重五級火，導致逾百人傷亡，大會日前布修改頒獎禮流程，以「支持香港」為活動主題，昨晚（28日）由擔任司儀的朴寶劍帶領全場觀眾進行默哀，悼念在火災上的罹難者。今晚MAMA開場，已預告擔任壓軸頒獎嘉實的周潤發將會現身。

MAMA 2025丨金惠秀晒廣東話

《解碼追兇》女星金惠秀接力當CHAPTER 2（29日）主持，今晚穿上黑色西裝、胸前戴黑絲帶登場，與Stray Kids成員Felix一同揭開序幕。金惠秀之後開場致詞，表示：「第一次來到MAMA與大家見面」，並以廣東話打招呼：「歡迎大家嚟到MAMA」。

金惠秀又提到香港近日發生的火災令人感到心痛：「最近發生令人心痛的事，讓我的心情很沉痛，突然受到很大傷害的受害者們、罹難家屬們，希望我們的真心可以傳達安慰之情，我相信一定還有奇蹟會發生。」金惠秀並代替MAMA及全體歌手向受災的市民致意，不過今晚沒有默哀儀式。

相關閱讀：MAMA 2025丨朴寶劍帶領全場為大埔宏福苑火災罹難者默哀 開場氣氛嚴肅熄燈5分鐘致意

MAMA 2025丨GD該說甚麼才能安慰大家

首對擔任頒獎嘉賓的任時完、曹柔理穿上黑裝現身頒獎，頒發「最佳跳舞男Solo演出（BEST DANCE PERFORMANCE MALE SOLO）」，二人一開始先向港人送上慰問。而獲得獎項的G-DRAGON，領獎時神色凝重表示：「在發表感言前，對於因突如其來的噩耗，而感到深深悲痛的香港市民，我作為一名想再次帶給大家力量的藝人，已準備更好的表演，希望你們能期待。」G-DRAGON又為港人打氣：「不知道該說甚麼言語才能夠安慰大家，希望大家能振作，拿出力量一起加油。」

G-DRAGON之後再贏得「最佳男歌手」，並從型男好友李洙赫手中領過獎項，GD表示：「很高興再上台，這是一個很有意義的獎，感謝大家，我想將獎項與隊友及家人分享。很開心由李洙赫頒獎給我，今次是第2次由他頒獎給我。」

MAMA 2025丨安孝燮傳遞正能量

電影《全知讀者視角：滅世預言》男星安孝燮有份為超人氣動畫《Kpop獵魔女團》的振宇配音，安孝燮介紹BABYMONSTER成員Pharita、Ahyeon及Rora演唱片中熱爆的主題曲《Golden》前，先以英語表示：「希望音樂帶領大家走向更好的未來，只要大家相信，勇氣就會大增，我們的音樂讓大家閃亮，我的聲音靜靜地傳播給這個城市及天上的星星。」izna捧走「最喜愛冒起歌手」，「最佳編舞」及「最佳跳舞演出女團」由aespa憑《Whiplash》奪得。

相關閱讀：MAMA 2025丨觀眾獲紅氈門票全額退款 昨被安排入埸觀看Kickflip綵排 部份G-Dragon紀念品已售罄

今年MAMA分為兩日進行，今晚演出的歌手、團體有「GD」G-DRAGON（權志龍）、CORTIS、Stray Kids、TXT、aespa、RIIZE、ALLDAY PROJECT、ZEROBASEONE、izna、JO1、KickFlip、IDID、TOMORROW X TOGETHER及日本街舞新星Kyoka。