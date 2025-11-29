MAMA 2025丨Chapter 2得獎名單 GD掃三獎奪「年度藝人」大獎 Stray Kids獲「年度專輯」全員爆喊

闊別7年再來香港的韓國年度音樂盛事《2025 MAMA Awards》（MAMA），首次選址香港啟德體育園啟德主場館舉行，香港地區除HBO Max會進行線上直播外，TVB的myTV SUPER頻道505 tvN Asia亦會同時全程直播。昨晚（28日）已頒發部分獎項，今日（29日）MAMA頒獎典禮頒發Chapter 2各個獎項，包括大獎。

MAMA 2025丨周潤發拖GD領獎

韓星申昇勳率先現身頒發「年度專輯（ALBUM OF THE YEAR）」，年度專輯大獎由男團Stray Kids的《KARMA》奪得，眾成員激動落淚，表示在MAMA台上拿到這大獎不敢相信，經歷很多事，互相安慰，互相了解，手牽手一起度過。周潤發以壓軸嘉賓身份登場，頒發「年度藝人（ARTIST OF THE YEAR）」，最終由G-DRAGON奪得年度藝人大獎。周潤發拖住G-DRAGON手邊行邊跳走到台前，之後擁抱祝賀。G-DRAGON表示感覺不一樣，悲喜交集，在偶像手中得獎非常榮幸。

男團Stray Kids憑《KARMA》奪得「年度專輯」大獎，眾人攬住彼此肩膊上台，今次是Stray Kids出道七年來首次獲得MAMA大獎，8位成員情緒表現激動，全員爆喊。隊長方燦哽咽表示：「MAMA頒獎典禮是從我們還是練習生開始，就在電視上看到，而且真的很想站上來的舞台，獲得這麼大的獎，至今無法相信，首先想跟成員說『你們真的辛苦了』，我們真的經歷很多事情，一起安慰彼此、理解彼此，樂向全世界的粉絲分享我們愛著的舞台、音樂，真的很幸福，得到這個獎，讓我們覺得要更努力了。」

MAMA 2025丨Stray Kids多度慰問港人

昇玟緊接發言：「我們走過來的路不容易，其中出現了許多分岔口，而在那些時刻，我們做了無數次選擇與深思熟慮，正因如此，現在才有我們8個人站在這裡。」其間提到大埔火災時，Felix一度難忍悲痛，轉身痛哭。

昇玟期望以音樂慰藉罹難者家屬：「就像我們隊名『Stray Kids』所蘊含的意義一樣，我們每一刻、每一分、每一秒都在徬徨、迷惘。我們和大家一樣，希望成為能留在你們生命裡，讓那些曾讓你們感到美好的瞬間，不留下遺憾的團體，並被長久記住，真心感謝你們的喜歡和愛。」最後，Felix表示：「向在這次事故中罹難的所有人致上深切的哀悼。我們會一直陪在大家身邊，祈願大家能早日走出傷痛，也希望災後能迅速復原。」

MAMA 2025丨GD預告BIGBANG明年回歸

而GD相隔多時再次在MAMA獲得「年度藝人」大獎，再度發表感謝時，GD感慨道：「今天既是開心的一天，也是悲傷的一天，各種情緒交錯。在MAMA的30周年能從我一直以來的偶像周潤發前輩手上接過獎項，感到十分光榮。謝謝大家，我愛你們！」GD又透露BIGBANG明年回歸：「明年就是BIGBANG出道20周年，明年我會和朋友們一起來，不再是一個人，像辦派對一樣地玩。」預告2026年會與BIGBANG身份現身。

MAMA頒獎典禮Chapter 2得獎名單：

年度藝人（ARTIST OF THE YEAR）：G-DRAGON

年度專輯（ALBUM OF THE YEAR）：Stray Kids

最佳女團（BEST FEMALE GROUP）：aespa

最佳OST（BEST OST）：Huntrix《Golden》（from《獵魔女團》）

WORLDWIDE KCONers' CHOICE：ZEROBASEONE

最佳突破藝人（BREAKTHROUGH ARTIST）：ALLDAY PROJECT

最受喜愛亞洲歌手（FAVORITE ASIAN ARTIST）：JO1

MUSIC VISIONARY OF THE YEAR：《獵魔女團》

K-BEAUTY ARTIST：Hearts2Hearts

最佳女子舞蹈表演組合（BEST DANCE PERFORMANCE FEMALE GROUP）：aespa《Whiplash》

最佳男歌手（BEST MALE ARTIST）：G-DRAGON

SUPER STAGE ARTIST：TOMORROW X TOGETHER

最佳編舞（BEST CHOREOGRAPHY）：aespa《Whiplash》

FAVORITE RISING ARTIST：izna

最佳男子個人舞蹈表演（BEST DANCE PERFORMANCE MALE SOLO）：G-DRAGON《TOO BAD (feat. Anderson .Paak)》

