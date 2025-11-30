Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

劉嘉玲結婚17年堅持不生親揭「有小孩不會快樂」驚人原因 60歲送自己一份極限挑戰禮物

影視圈
更新時間：11:30 2025-11-30 HKT
發佈時間：11:30 2025-11-30 HKT

劉嘉玲與梁朝偉結婚17年，早前曾在內地綜藝節目《一路繁花2》中，與嘉賓討論生育問題，近日在節目中再被後輩趙柯淳問到：「想過如果有小孩的話會快樂嗎？」劉嘉玲的回答，展現出其人生的獨特見解與豁達態度。

劉嘉玲與小孩互動感快樂

面對後輩的提問，劉嘉玲坦言與小孩互動的當下會感到快樂，但她認為時間拉長來看便不一樣：「大部分時間都不會快樂。」劉嘉玲解釋有小孩就等於有一輩子的牽掛，當中的責任如同一個沉重的擔子，會永遠扛在自己身上。正是因為對責任的深思熟慮，讓她在生育問題上感到猶豫：「我想過好自己這一輩子。」

劉嘉玲並非首次公開表達自己的生育觀，她曾在節目中直言「我就是不想生」，霸氣回應外界對於「沒有下一代人生不完整」的質疑。劉嘉玲認為人生的圓滿，並非只有傳宗接代，即使選擇不生育，也能過得幸福自在。

劉嘉玲與年輕嘉賓打成一片

12月便迎來60歲生日的劉嘉玲，在節目中展現驚人的活力與年輕心態。劉嘉玲與年輕的嘉賓打成一片，甚至被慫恿挑戰溶洞高空蹦極。劉嘉玲事後雲淡風輕地表示，這是送給自己60歲的生日禮物。

