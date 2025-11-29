大埔宏福苑五級火丨「盧瀚霆」現身大埔派物資？相片瘋傳惹爭議 送暖男神背後真相曝光

大埔宏福苑11月26日發生五級火，傷亡枕藉，至今仍有約200人失聯情況不明，無數家庭被摧毀，搜救工作持續，無數災民需要不同的支援，多間企業、機構紛紛撥款支持賑災及提供支援，演藝界亦有人出錢出力，務求助幫災民重建家園。

盧瀚霆被瘋傳親自落場運送物資

MIRROR成員之一的陳瑞輝（Frankie）及ERROR成員193（郭家駿）曾到大埔幫手於搬運物資，昨晚（28日）瘋傳MIRROR另一成員盧瀚霆（Anson Lo）亦有親自落場到大埔幫忙運送物資，但原來只是人有相似，只不過是一個美麗的誤會。

盧瀚霆到大埔運送物資相片惹爭議

昨晚在網上瘋傳一張寫有「晚上9時，有居民拍到歌手盧瀚霆到大埔運送物資」的相片，不過很快已經有人留言：「呢個唔係Anson Lo。」、「望下佢隻耳，就知唔係 AL。」、「唔係Anson Lo， 不過都respect佢私下捐款，係仁濟出帖大家先留意到。」其後有人說：「其實相中人的確唔係盧瀚霆ANSON LO，係《全民造星6》嘅參賽者，72號盧卓頎JACK LO，而盧瀚霆ANSON LO捐咗100萬兼打視像電話安慰佢啲歌迷！」

Jack Lo留言澄清的確是自己

Jack Lo後來在IG限時動態留言：「突然間收到好多DM，喺度澄清一次呢個的確係我，不過係我定係Anson Lo都唔重要，最重要係大家，都只係想出一分力，唔係好想呢個時候佔用社會公眾資源應該把注意力關注返係呢件事好啲，大家盡做，有錢就出錢，冇錢就出力， 香港人加油 願所有人平安！」



