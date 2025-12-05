劉松仁大量家庭照曝光 罕有剖白複雜家世：我爸爸嗰時已有兩個太太 與父親十足餅印

劉松仁近年淡出幕前，生活低調，間中參與舞台劇製作。近日，聖瑪加利大堂的官方YouTube頻道上載了一段名為「與劉松仁共赴一場心靈之約」的影片。片中，劉松仁分享與亡母相處往事，罕有地深入剖白自己複雜的家庭背景和童年歲月，坦言家人早年由上海來港，父親當時已有兩位太太。

劉松仁剖白複雜家世

在分享會中，劉松仁公開提及自己的家世，指爸爸很早已離世，因此主要都是由媽媽管教他。他說：「我哋（家人）48、49年由上海過來，我爸爸嗰陣時已經有兩個太太。我未出世，當時已經有咗……我哋叫佢阿姨啦，就係我爸爸嘅第二個太太嘅仔，佢係我哥哥。即係咩呢？我有一個大哥已經過咗身，所以我有一個二哥，有個我阿姨生嘅三哥，有我媽媽生嘅四哥，我排第五。」

劉松仁指，媽媽是「掛名」潮州人，性格服從，「呢啲所謂嘅優點，叫做啞忍啊。佢做大婆嘛。生我嘅時候，我爸爸係好惡嘅。唔知為什麽，我哋每個人都好驚佢。你知大男人嘛，大男人嘛，係嘛？我媽媽嗰陣時，喺我開始懂事嘅時候，我係負責幫我媽媽每個月同我爸爸攞200元。呢200元係我媽媽用來寄回去鄉下俾外婆嘅。沒人這麼夠膽同我爸爸拿錢，係我。我又唔知為什麽我會被安排去做這件事。我上面有三個哥，為什麽我做呢？我唔知道。（觀眾席：因為你係孻仔）孻仔孻心肝。或者係啦。所以我同我媽媽嘅關係就比較密切點，因為她成日都都哄我，我就硬住頭皮同我爸爸拿錢。佢心情好，俾你啦，心情唔好，『我欠你哋㗎』，不過佢都俾嘅。」

劉松仁公開家庭照

影片中展示了多張劉松仁從未公開的家庭照片，當中可見他的兄長以及父母的樣貌，不少網民都指，他與爸爸非常似樣。在分享會上，劉松仁更揭露了自己身世的有趣之處。他笑稱自己是「掛名潮州人」，直到50歲才從長輩口中得知，祖籍原來是客家人，只是家族遷往汕頭已四代。而他的母親，也是在潮州生活多年的寧波人。他形容母親有著傳統潮州女性的「啞忍」與順從，在大媽的身份下默默承受。他還分享了一段關於弟弟誕生的戲劇性往事。由於父親一直期盼女兒，當發現母親生下的是兒子後，一度冷待他們母子。然而，弟弟憑藉自己的可愛，每天對著父親房門笑，最終融化了嚴父的心，成為最受疼愛的孩子。

劉松仁為母「爭光」入行

談及演藝生涯的開端，松哥透露過程充滿意外。年輕時，他曾赴加拿大讀書，卻因不適應西方社會的個人主義，嚮往東方人「肝膽相照」的情誼而毅然回港。他笑言，當時自己「戰戰兢兢」地回到家，沒想到母親只是平靜地說了一句：「你回來啦。」沒有任何責問。這份無聲的支持，讓劉松仁決心要「找點事做」，為母親「爭回點面子」，於是報考了電視台的藝員訓練班。

然而，入行之路並非一帆風順。他曾因覺得自己「不是演戲的材料」而退出。一年後，在機場巧遇老師，被對方以一個「像James Dean」的角色吸引，才糊里糊塗地重返電視圈，並擔綱主角，從此開啟了他輝煌的演藝事業。回憶起入行時，母親也只對他說了一句話：「別學壞。」

