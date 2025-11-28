MAMA 2025丨Chapter 1得獎名單 ROSÉ《APT.》獲年度歌曲 ENHYPEN出道5年奪大賞淚灑舞台

韓國年度音樂盛事《2025 MAMA Awards》（MAMA）闊別7年重臨香港，今、明（11月28日、29日）兩日MAMA頒獎典禮，首次選址香港啟德體育園啟德主場館舉行。香港地區除HBO Max會進行線上直播外，TVB的myTV SUPER頻道505 tvN Asia亦會同時全程直播。MAMA頒獎典禮Chapter 1 已完滿頒發多個獎項。

MAMA 2025丨Rosé缺席頒獎禮拍片致謝

朱智勳頒發「年度歌曲」，由BLACKPINK成員Rosé憑《APT.》奪得，由於得獎者Rosé缺席MAMA，則透過影片分享獲獎感受，表向粉絲表達謝意。至於年度Fans’ Choice獎則由出道5年的ENHYPEN獲得，成員激動落淚。

相關閱讀：MAMA 2025丨朴寶劍帶領全場為大埔宏福苑火災罹難者默哀 開場氣氛嚴肅熄燈5分鐘致意

MAMA 2025丨CORTIS出道100日奪「最佳新人」

最佳新人（BEST NEW ARTIST）由剛慶祝完出道100日的男團CORTIS，以及女團Hearts2Hearts分別奪得。CORTIS日前才宣布官方粉絲名稱為「COER」，今晚在MAMA上奪得「最佳新人」，眾成員相當感動。隊長Martin發言時悼念火災死難者外，成員James（趙雨凡）則用英文感謝粉絲支持：「我們才剛出道100天，能拿到新人獎是莫大的榮譽，謝謝我們的粉絲帶給我們那麼大的支持與力量。這是第一次喊出我們粉絲的名字，謝謝COER！愛你們。」

MAMA頒獎典禮Chapter 1 得獎名單：

年度歌曲（SONG OF THE YEAR）：Rosé and Bruno Mars《Apt.》

年度FANS' CHOICE（FANS' CHOICE OF THE YEAR）：ENHYPEN

INSPIRING ACHIEVEMENT：Super Junior

全球流行歌曲（GLOBAL TREND SONG）：IVE《REBEL HEART》

最佳新人（BEST NEW ARTIST）：CORTIS、Hearts2Hearts

全球最愛表演組合（FAVORITE GLOBAL PERFORMER）：IVE

最受喜愛男團（FAVORITE MALE GROUP）：BOYNEXTDOOR

最受喜愛女團（FAVORITE FEMALE GROUP）：IVE

TELASA全球喜愛藝人（TELASA FAVORITE GLOBAL ARTIST）：ENHYPEN

FANS' CHOICE Top10 男團（FANS' CHOICE MALE）：ENHYPEN、RIIZE、Stray Kids、ZEROBASEONE、

FANS' CHOICE Top10 女團（FANS' CHOICE FEMALE）：BABYMONSTER、Hearts2Hearts、aespa、i-dle

相關閱讀：MAMA 2025丨楊紫瓊為悼念宏福苑五級火遇難者缺席頒獎禮 男星疑臨危受命頒年度歌曲大獎