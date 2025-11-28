Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

MAMA 2025丨Chapter 1得獎名單 ROSÉ《APT.》獲年度歌曲 ENHYPEN出道5年奪大賞淚灑舞台

影視圈
更新時間：22:38 2025-11-28 HKT
發佈時間：22:38 2025-11-28 HKT

韓國年度音樂盛事《2025 MAMA Awards》（MAMA）闊別7年重臨香港，今、明（11月28日、29日）兩日MAMA頒獎典禮，首次選址香港啟德體育園啟德主場館舉行。香港地區除HBO Max會進行線上直播外，TVB的myTV SUPER頻道505 tvN Asia亦會同時全程直播。MAMA頒獎典禮Chapter 1 已完滿頒發多個獎項。

MAMA 2025丨Rosé缺席頒獎禮拍片致謝

朱智勳頒發「年度歌曲」，由BLACKPINK成員Rosé憑《APT.》奪得，由於得獎者Rosé缺席MAMA，則透過影片分享獲獎感受，表向粉絲表達謝意。至於年度Fans’ Choice獎則由出道5年的ENHYPEN獲得，成員激動落淚。

相關閱讀：MAMA 2025丨朴寶劍帶領全場為大埔宏福苑火災罹難者默哀 開場氣氛嚴肅熄燈5分鐘致意

MAMA 2025丨CORTIS出道100日奪「最佳新人」

最佳新人（BEST NEW ARTIST）由剛慶祝完出道100日的男團CORTIS，以及女團Hearts2Hearts分別奪得。CORTIS日前才宣布官方粉絲名稱為「COER」，今晚在MAMA上奪得「最佳新人」，眾成員相當感動。隊長Martin發言時悼念火災死難者外，成員James（趙雨凡）則用英文感謝粉絲支持：「我們才剛出道100天，能拿到新人獎是莫大的榮譽，謝謝我們的粉絲帶給我們那麼大的支持與力量。這是第一次喊出我們粉絲的名字，謝謝COER！愛你們。」

MAMA頒獎典禮Chapter 1 得獎名單：

年度歌曲（SONG OF THE YEAR）：Rosé and Bruno Mars《Apt.》
年度FANS' CHOICE（FANS' CHOICE OF THE YEAR）：ENHYPEN
INSPIRING ACHIEVEMENT：Super Junior
全球流行歌曲（GLOBAL TREND SONG）：IVE《REBEL HEART》
最佳新人（BEST NEW ARTIST）：CORTIS、Hearts2Hearts
全球最愛表演組合（FAVORITE GLOBAL PERFORMER）：IVE
最受喜愛男團（FAVORITE MALE GROUP）：BOYNEXTDOOR
最受喜愛女團（FAVORITE FEMALE GROUP）：IVE
TELASA全球喜愛藝人（TELASA FAVORITE GLOBAL ARTIST）：ENHYPEN
FANS' CHOICE Top10 男團（FANS' CHOICE MALE）：ENHYPEN、RIIZE、Stray Kids、ZEROBASEONE、
FANS' CHOICE Top10 女團（FANS' CHOICE FEMALE）：BABYMONSTER、Hearts2Hearts、aespa、i-dle

相關閱讀：MAMA 2025丨楊紫瓊為悼念宏福苑五級火遇難者缺席頒獎禮 男星疑臨危受命頒年度歌曲大獎

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火．持續更新｜增至128死79傷 火警鐘失效 棚網初步達阻燃要求
04:07
大埔宏福苑五級火．持續更新｜增至128死79傷 當局指火警鐘失效 醫管局一員工遇難
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜災難遇害者辨認組入火場搜遺骸 憑特徵遺物助辨認
01:04
大埔宏福苑五級火｜災難遇害者辨認組入火場搜遺骸 憑特徵遺物助辨認
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火│廉署拘7男1女 涉工程顧問、分判商及中間人 押疑犯赴「鴻毅建築師」搜證
01:33
大埔宏福苑五級火│廉署拘7男1女 涉工程顧問、分判商及中間人 押疑犯赴「鴻毅建築師」搜證
突發
5小時前
MAMA 2025丨朴寶劍帶領全場為大埔宏福苑火災罹難者默哀 開場氣氛嚴肅熄燈5分鐘致意
01:51
MAMA 2025丨朴寶劍帶領全場為大埔宏福苑火災罹難者默哀 開場氣氛嚴肅熄燈5分鐘致意
影視圈
6小時前
大埔宏福苑五級火｜冰粒老闆為消防降溫 收義工電話即運冰到場 分文不收獲網民盛讚：真英雄
大埔宏福苑五級火｜冰粒老闆為消防降溫 收義工電話即運冰到場 分文不收獲網民盛讚：真英雄
生活百科
12小時前
大埔宏福苑大火｜網民質疑未用直升機、無人機、超高雲梯車 楊恩健逐一回應
02:17
大埔宏福苑大火｜網民質疑未用直升機、無人機、超高雲梯車 楊恩健逐一回應
社會
8小時前
大埔宏福苑五級火｜單親媽泣訴家園被毀 契媽契爺葬身火海 ：我可以做啲咩？
突發
3小時前
政府工程師洗黑錢逾626萬元及收賄 承認公職人員行為失當等6罪 押後12.16判刑
政府工程師收賄批工程合約予好友 持不明資金享受生活 認行為失當、洗黑錢逾626萬元等6罪候懲
社會
12小時前
70年代女星三子全部移民 與兒子美國見面身心疲累？ 獲新抱捱夜做一事：真的要好好的做人
70年代女星三子全部移民 與兒子美國見面身心疲累？ 獲新抱捱夜做一事：真的要好好的做人
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜網傳災民被困火海生死剖白 走廊救鄰居入屋 獲救一刻回望家園「什麼都想帶走...卻什麼都帶不走」
大埔宏福苑五級火｜網傳災民被困火海生死剖白 走廊救鄰居入屋 獲救一刻回望家園「什麼都想帶走...卻什麼都帶不走」
生活百科
11小時前