MAMA 2025丨朴寶劍帶領全場為大埔宏福苑火災罹難者默哀 開場氣氛嚴肅熄燈5分鐘致意

韓國年度音樂盛事《2025 MAMA Awards》（MAMA）闊別7年重臨香港，今、明（11月28日、29日）兩日MAMA頒獎典禮首次選址香港啟德體育園啟德主場館舉行。香港地區除HBO Max會進行線上直播外，TVB的myTV SUPER頻道505 tvN Asia亦會同時全程直播。由於香港大埔宏福苑周三（26日）發生嚴重五級火災難，導致逾百人傷亡。大會昨晚（27日）宣布取消紅地氈環節，MAMA頒獎禮將如常舉行。節目開場，由今晚擔任司儀的朴寶劍帶領全場觀眾進行默哀，悼念在火災上的罹難者。

MAMA 2025丨朴寶劍深切慰問

MAMA於今日下午6時25分，即頒獎開始前的5分鐘全場熄燈，大會透過廣播表示，今晚MAMA會以支持香港進行演出。在節目正式開始前，直播上特別打上文字致哀：「MAMA Awards 對於在香港火災事故中罹難的人們致上深切哀悼。」

MAMA頒獎禮於6時30分準時開場，擔任第一晚主持的朴寶劍穿上黑色西裝登場，朴寶劍先表示：「大家好，我是主持人朴寶劍，7年後MAMA再到香港和大家見面。香港發生令人惋惜的事故，在這場事故中，失去了摯愛的親人和朋友，也給摯愛的家人和朋友留下難以磨滅的痛苦。我們致以深切慰問，期望不會再有任何傷亡，以下是默哀時間。」朴寶劍帶領全場默哀約半分鐘。

朴寶劍結束默哀儀式後續說：「我理解大家的哀悼！衷心希望不會再經歷這段事故的時光。我們希望透過舞台，傳遞慰藉和希望，即使只是一點點，也能傳遞繼續前進的力量。此外，我們也想與世界一同銘記這份痛苦，並分享我們真摯的慰問。我們想傳達『支持香港』的訊息，MAMA Awards已捐款支持受害者，衷心感謝大家的熱情支持。我們亦希望大家能充分感受到今晚演出中所蘊含的真誠情感。」

MAMA 2025丨RIIZE成員Anton廣東話打氣

李濬榮任首位頒發獎項「Fans' Choice」的嘉賓，他表示：「頒獎之前，我向陷入巨大悲傷的香港市民表示慰問，祈禱今日的痛苦能儘快恢復。很多歌手也和我一樣，會展現出真心。」結果由男團ENHYPEN及RIIZE奪得，他們分別向香港的受災者致以深切慰問。RIIZE成員Anton特別以廣東話為香港打氣，Anton拎出講稿表示：「各位觀眾你們好，現在有很多人在經歷沈重的時間，我們會以平和的心情接下這個獎，明白他們需要支持和力量，致給他們最真心的關懷與安慰。」擔任頒獎嘉賓的李浚赫、曹世鎬及辛炫知頒獎前，同樣向事故中的死傷者致意。

今屆MAMA分為兩日舉行，首日歌手及團體有YEONJUN 、ALPHA DRIVE ONE、BABYMONSTER、BOYNEXTDOOR、BUMSUP、ENHYPEN、Hearts2Hearts、i-dle、IVE、MEOVV、NCT WISH、SUPER JUNIOR、TREASURE、TWS。

