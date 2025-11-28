Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

MAMA 2025丨大埔宏福苑五級火後如常舉行典禮氣氛沉重 大會捐款2千萬 表演環節陣容再成焦點

更新時間：18:27 2025-11-28 HKT
發佈時間：18:27 2025-11-28 HKT

MAMA AWARDS 2025今日（28日）及明日（29日）在香港啟德主場館舉行。但由於日前大埔宏福苑五級火災難，導致過百人傷亡，大會日前已宣布取消紅地氈環節，並增設默哀環節，但MAMA頒獎禮將如常舉行，部份表演內容有所改動，取消火焰舞台表演。至於表演嘉賓MIRROR昨晚（27日）宣布將缺席MAMA頒獎禮，而負責頒獎的周潤發及楊紫瓊亦傳不會現身MAMA。主辦的CJ與MAMA AWARDS今日宣布捐款2,000萬港元予特區政府成立的「大埔宏福苑援助基金」，全力支援受火災影響的宏福苑居民。

韓星捐款協助大埔宏福苑災民

大埔宏福苑五級火災難引起全球關注，大批已抵港準備出席MAMA AWARDS 2025的韓星都出一份力，捐款協助災民，當中包括aespa、RIIZE、WayV及SUPER JUNIOR（SJ）等都相繼捐出六位數至七位數的金額，希望幫助受影響的宏福苑住戶。

MAMA AWARDS捐款2,000萬港元

MAMA AWARDS在官方微博發文：「CJ與MAMA AWARDS捐款2,000萬港元予特區政府成立的『大埔宏福苑援助基金』，全力支援受火災影響的宏福苑居民。我們對這場火災感到傷痛，並向所有受火災影響的市民及失去親人的家庭致以最深切慰問，希望是次捐款能為應急救災和災後重建提供支持。」

