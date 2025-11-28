34歲男星血癌惡化 接受第二次化療出現嚴重副作用 向母親道歉：讓您操心、受苦了

現年34歲的韓國藝人車炫承，憑着帥氣的外型，精壯身材和陽光形象，2018年跟宣美一起站上Waterbomb音樂祭舞台，大跳性感熱舞而爆紅，更獲網民封上「最帥舞者」稱號。模特兒出身的車炫承，2021年參加Netflix戀愛節目《單身即地獄》，之後亦客串過網劇《絕世網紅》，打算轉型當演員的他，未料今年9月卻傳來罹患白血病消息，令一眾粉絲感到震驚和憂心。近日，他在YouTube上傳影片，記錄做第二次化療情況，副作用為他帶來巨大折磨，不少網民也替他心疼。

車炫承整夜無法入睡

影片中，車炫承在醫院準備第二輪化療，他表示自己的眼眉毛變得稀疏：「無聊又煩悶。原本我的眉毛非常濃密，但現在掉了很多。畫面上看起來好像還很多，但實際上已經變得很稀疏了。」當化療開始約兩小時後，他開始感到副作用帶來的折磨：「頭痛越來越嚴重，噁心感也更強，還冒冷汗。飯送來了，但實在吃不下。」他還表示整夜無法入睡。隔天繼續進行化療，車炫承表示副作用比之前更痛苦：「這次的化療藥好像頭痛和噁心更嚴重。即使送餐來，也幾乎吃不下。晚上還再度痛到冒冷汗，只能不斷擦洗身體緩解不適。」

車炫承病情有好轉

原本以為出院後能短暫休息，但不久又因血小板數值過低而再度入院。其後接受輸血，突然出現過敏反應，讓身體負擔更加沉重。進入11月後，車炫承的免疫指標持續下降：「量了體温是38度。又開始了。昨天（中性粒細胞）降到3，今天中間值是10，也算是勉強習慣了。」由於三天內反覆發冷，令他感到身心俱疲，後來母親趕到醫院陪伴，他亦忍不向着鏡頭跟母親道歉：「讓您操心、受苦了，真的很對不起。」隨後接受多次輸血和治療後，車炫承的病況終有好轉，中性粒細胞指數終於回升，並轉到普通病房，他開心地表示：「離出院不遠了。從無菌室出來後做的第一件事，就是去便利店，因為普通病房可以去便利店，還有有窗戶真的太好了。」一眾粉絲亦紛紛留言為他打氣，希望車炫承早日康復。

