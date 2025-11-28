周潤發鮮為人知義舉曝光  74歲曾傳死訊金像影帝哽咽流淚：多謝佢畀我做跟屁蟲

現年74歲、近年屢傳身體不適，甚至一度被誤傳死訊的兩屆香港金像獎影帝鄭則仕（Kent哥），最近開設了小紅書帳號，積極與粉絲互動，並親自闢謠，證明自己健康仍在。日前，他在一則影片中罕有地提及初入行時的往事，更一度感觸落淚，原來其演藝生涯的啟蒙恩師，竟是天王巨星周潤發。

鄭則仕憶往事淚滿眶

影片中的鄭則仕，雖然頭髮日漸稀疏，滿面白鬚十分蒼老，但精神尚算不錯。當他回憶起70年代在TVB的歲月時，情緒突然變得激動，哽咽地表示，當時有一位TVB當紅小生，不僅沒有看不起他這位新人，更對他在演戲和做人方面循循善誘，是他演藝路上的「師傅」。鄭則仕在片中直言：「我真的很崇拜他，很感謝他，是他教曉我如何做人、如何演戲。」講到激動之處，Kent哥更是淚光閃閃，場面令人動容。

鄭則仕：多謝他給我做跟屁蟲

鄭則仕憶起當年在TVB的歲月，表示「師傅」雖然也是年輕人，不過能力很強，也很愛玩，但拍戲極為認真，雖然鄭則仕當時只能在綜藝節目中當小角色，不過他也很開心，因為這是他夢寐以求的工作。鄭則仕指，「師傅」當時已是TVB的小生，但仍非常非常努力，閒時不斷鑽研演技，亦不時給他指點。鄭則仕感激地表示，當年多得這位「師傅」給他機會，讓他可以像「跟屁蟲」一樣跟在身後學習，這段經歷對他日後的發展影響深遠。

鄭則仕：他是我最敬愛的男人

鄭則仕表示，跟在「師傅」旁邊有3、4年，到他有機會當主角時，這名恩師就特意跟他說，一定要建立自己的風格和個性，鄭則仕亦隨之變得成熟，這可算是鋪平了他之後的影帝路。難怪鄭則仕激動得眼有淚光地表示，他就是自己畢生最敬愛的男人。

巨星背影揭曉恩師身份

雖然鄭則仕在片中未有指名道姓，但他口中的這位恩師是誰，影片的開頭早已給出答案。影片以一個高大熟悉的背影作開端，而這個背影的主人，正是在影壇地位舉足輕重的周潤發。

周潤發善行再獲讚賞

這段影片揭示了周潤發鮮為人知的一段善行。作為一代巨星，他不僅在幕前貢獻了無數經典角色，私底下提攜後輩的善舉，更讓人看見他溫暖重情的一面。鄭則仕這次真情流露的感謝，讓外界得以一窺兩位影帝在成名前的深厚情誼，也讓大眾再次感受到周潤發的巨星風範與無私胸襟。

