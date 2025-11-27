Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜《飯戲攻心》幕後功臣張蚊外公千鈞一發逃離火場  心痛家人乜都冇晒「衫都冇多件」

影視圈
更新時間：21:47 2025-11-27 HKT
發佈時間：21:47 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑周三（26日）發生嚴重五級火，死亡人數增至55人，逾70人受傷，包括一名殉職消防員。昨日前港姐冠軍謝嘉怡，指其祖母的房屋正是在火災現場，被燒光感到極為心痛後，原來《飯戲攻心》著名美術指導張蚊的外公，同樣是宏福苑居民，張蚊指包括外公在內的全數家人幸運逃離火場，當時他們極為狼狽，「出到嚟衫都冇多件」，感到極為傷痛。

大埔宏福苑五級火｜張蚊外公「乜嘢都冇晒」

張蚊在IG中發放一張屋苑正被大火吞噬的照片，以及一張樓層照。張蚊的外公住在15樓，慶幸在大火殺到前舉家逃離火場得保性命，不過張蚊從電視畫面見到外公的安樂窩陷於火海被毀於一旦，依然覺得極痛心，並表示外公「乜嘢都冇晒」。

相關閱讀：大埔宏福苑五級火｜張栢芝王嘉爾同捐100萬港元予災民  韓紅捐千萬人民幣：助同胞緩解困境

大埔宏福苑五級火｜張蚊外公逃離火場「衫都冇多件」

張蚊表示：「宏福苑，呢個由細到大去嘅地方，喺新聞睇住我公公間屋被火吞噬，好傷痛。慶幸家人全部安全離開，佢哋出到嚟衫都冇多件，乜嘢都冇晒，大家幫得就幫，睇吓其他災民有咩需要，互相關心大家心理狀態，係我哋而家可以做嘅嘢。」

大埔宏福苑五級火｜張蚊心繫其他長者性命

張蚊外公幸運逃脫，但她仍心繫宏福苑中的其他長者的性命，而張蚊經營的食肆亦有加入援助，成立「人人有飯食」組織，將派發餐券幫助受影響人士。

相關閱讀：大埔宏福苑五級火丨演藝界暖心伸援手 翁嘉穗提供免費海馬床褥 江若琳供應食物 男團成員搬物資

 

