43歲性感女神超豪生活曝光 住西半山樓王飽覽無敵海景 失婚後繼續富貴歎世界

現年43歲的前「晶女郎」孟瑤，早年憑着出眾的身材，在王晶電影《七擒七縱七色狼》、《我老婆係賭聖》中的性感情兼疑似露點演出，成功在出位，更是不少男士心目中的女神。近年甚少公開露面的孟瑤，現時定居美國洛杉磯，除了照顧兒子之外，還積極進修演技，勇闖荷里活，更由演員升呢做製片人。最近孟瑤難得返香港，相約好友孖細仔坐遊艇出海，又在社交平台大晒西半山豪宅無敵靚景！

孟瑤減少作性感演出

2019年孟瑤離婚後曾「回流」香港發展，並進駐曾有「亞洲樓王」之稱的西半山豪宅天匯。成為人母後的孟瑤，近年開始減少作性感演出，亦甚少公開露面，近日難得返港，她就在IG的限時動態上載了段風景影片，並寫道：「I love my home in HK.」從影片所見到她身處居高臨下的豪宅內，對着窗外的無敵大海景，景觀十分開揚。而孟瑤過往都分享過豪宅內的照片，其客廳極之闊落，除了大露台之外，飯廳更擺放了一張超大圓枱，盡顯超豪氣派。

孟瑤勇闖荷里活

孟瑤在2008年與經營內衣生意的富二代周磊結婚，獲老爺送贈位於北京朝陽區的三千呎豪宅，其後於2010年誕下兒子Dustin，不過兩人在2019年離婚。之後孟瑤宣布覓得新歡，並在2022年9月突然宣布在美國誕下細仔Austin，但一直未有透露BB父親身份。淡出幕前一段時間的孟瑤，近年開始向荷里活發展，並參與製片工作，她首部電影作品《Face Blindness》，曾獲得亞洲電影家協會「最佳外語影片」，成績不錯。有時間便與和兒子而她在美國加州富豪區馬里布的豪宅，亦是背山面海，屋內設計主為白色調，寬敞闊落，空間感十足，背山面海之餘仲有超大花園，坐擁完美景觀。

