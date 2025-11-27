李順載長眠仁川「伊甸樂園」 丁一宇泣不成聲 河智苑無法開口致悼文

韓國「國民爺爺」李順載周二離世，今早舉行告別式及出殯儀式，他長眠於仁川的「伊甸樂園」。文化體育觀光部長官崔輝永周二前往李順載靈堂弔唁，並轉交了「金冠文化勳章」。這是李順載於2018年榮獲銀冠文化勳章之後，時隔3年獲得金冠文化勳章。

永遠的榜樣

前文化體育觀光部長官柳東根、鄭東煥、河智苑、崔秀宗、鄭俊鎬、鄭埻夏、鄭普碩、金永哲、丁一宇、李元種、金娜雲等人都出席儀式。河智苑、鄭普碩、丁一宇、金永哲等都上台追思，丁一宇出道作《不可阻擋的High Kick》正是和李順載合作，丁一宇激動得泣不成聲。河智苑在致詞時一度無法開口，含淚表示：「至今仍不敢相信尊敬的李順載老師離開了。」她又回憶李順載即使有數十年的資歷，仍保持誠懇與謙遜，是她永遠的榜樣，「我會把老師的教誨放在心裏，在作品與生活中實踐下去。」

金永哲都在追悼詞中悲痛表示：「如果能抹去某一天，我想抹去老師離開的那一天。」他稱李順載一生保持品格與禮節、支持後輩，是後輩永遠的精神燈塔，他非常想念老師。

