韓國「國民爺爺」李順載去世享年91歲 徐睿知與泰妍社交網流露不捨之情

韓國「國民爺爺」李順載早前傳出健康狀況不佳，去年10月更因健康亮紅燈取消舞台劇演出，今日凌晨傳出辭世消息，享年91歲，他本月16日剛過生日。家屬透露李順載於25日凌晨逝世，即使他年事已高，李順載仍活躍於電視、電影、舞台劇等各領域的表演工作。

享負盛名

李順載去年12月31日現身「2024 KBS演技大獎」，以《狗之聲》奪下年度「大賞」，成為史上最高齡的「大賞」得主，亦是他生前最後一次公開露面。李順載出道近70年，從首爾高中和首爾大學哲學系畢業後，他於1956年演出話劇《地平線之外》正式出道，翌年以電視劇《藍色地平線》成名。李順載高中時代起開始就參加戲劇演出，對表演產生興趣是在大學時期。他考進首爾大學哲學系後，迷上了看電影，那是當時大學生最經濟實惠的消遣，並在看了英國演員影星羅蘭士奧利（Laurence Olivier）主演的電影《哈姆雷特》後，決心走上演員之路。

李順載演出電視劇包括《愛情是甚麼》、《澡堂老闆家的男人》、《李祘》等知名作品，多達140部，甚至曾一個月內參與超過30部作品的演出。李順載曾短暫投入政壇，1992年成功當選第14屆國會議員，期間擔任民自黨副發言人、韓日議員聯盟幹事等職務。李順載長年投入戲劇教育，曾在世宗大學授課，近年則擔任嘉泉大學演技藝術學系的特聘教授。去年10月因健康問題暫停活動前，他仍活躍於話劇《等待果陀》、電視劇《狗之聲》等作品。

總統悲悼

南韓總統李在明公開悼念這位政壇前輩及「國民爺爺」，表示：「對國民演員李順載老師的辭世，謹向其家人與所有關心他的人民致以最深切的哀悼。老師一生致力於演技，提升了韓國文化藝術的格調，不論是舞台劇、電影或電視，都為我們帶來歡笑、感動、慰藉與勇氣。」女星徐睿知、金惠秀、朴恩惠、李敏貞、少女時代成員泰妍、《兩天一夜》知名導演羅暎錫等都留言致哀。與李順載合作綜藝節目《花漾爺爺》的羅暎錫表示：「突然聽到這個消息，我也很慌張。老師生前無論是旅行還是私下場合都常說『想要一直站在舞台上』。通過這句話，他讓我明白了堅持不懈、勤奮工作的價值，成為了很多人的模範，現在只希望老師能在天堂安息。」曾與李順載合作劇集《薯嘜一家人》的徐睿知，在社交網寫上：「最尊敬、最愛的老師，我愛你。非常感謝，將永遠銘記於心。」