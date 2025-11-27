前港姐冠軍曾失婚變商業巨人罕現身  62歲氣質滿瀉仍有少女味  公司1年營業額過億

有「國際美容教母」之稱的鄭明明近日迎來79歲生日，圈中好友紛紛到賀，星光熠熠。在眾多賓客中，現年62歲的前港姐冠軍謝寧，其驚人狀態旋即成為全場焦點。這位1985年港姐冠軍，近年已徹底轉型成為商人，但她卻有越來越靚之勢，即使已經年過花甲，但保養仍然極佳，更難得的是她現時事業非常成功，這位「曲奇皇后」公司一年營業額高達9位數字。

謝寧狀態驚人又靚又叻

鄭明明生日會有多名女藝人到場，當中包括契女羅霖、文雪兒、保孩女王王玉環，蔣麗萍、米雪等，而其94歲的老公陳樹德亦都在場。雖然有不少女星在場，但謝寧仍然受到注目。當晚她身穿一件簡約背心，自信地展露出纖細的手臂線條，肌膚依然飽滿緊緻，白皙透亮得幾乎看不見一絲皺紋。她一頭烏黑濃密的短髮，髮量驚人，完全沒有同齡人常見的稀疏或花白問題，顯得神采飛揚。 其嬌小玲瓏的身形依然保持著少女般的輕盈體態，完全不像已年過花甲的女士，整體狀態好得驚人，「凍齡女神」的稱號絕對名副其實。

謝寧變「曲奇皇后」年營業額破億

除了外貌保養得宜，謝寧的事業成就同樣令人矚目。她在2008年創立曲奇品牌「曲奇四重奏」，憑藉優質出品和獨特口味，成功在市場站穩陣腳，分店愈開愈多，奠定了她「曲奇皇后」的地位。早前她接受訪問時，輕描淡寫地透露，單是「曲奇四重奏」一個品牌，年銷售額已高達九位數字，即是以億元計算，吸金力驚人，展現了她作為企業家的魄力與智慧。

謝寧婚姻曾觸礁

謝寧之前曾著名電影人岑建勳有過一段長達14年的婚姻，並育有兩名女兒岑寧童及岑寧樂。謝寧坦言，40歲前與岑建勳的婚姻並不愉快，由於對方工作忙碌，聚少離多，家中常常只剩她一人。為了給女兒們一個完整的家，她選擇啞忍，直至女兒長大後才下定決心，「想自己開心啲，要離開呢個屋企，唔要呢個男人，獨立過生活。」

謝寧再婚覓得真愛

2005年離婚後，謝寧並未對愛情失去信心，並在2010年與攝影師王德偉再婚，迎來人生的第二春。她大讚現任丈夫對她無微不至：「第二段婚姻，我覺得我enjoy多啲。以前我不停去照顧、付出，我而家係收穫。」她甜蜜地分享，丈夫會在她冷的時候為她披上衣服、主動幫忙提東西，讓她充分享受「被愛」的感覺。這段幸福的婚姻，讓她感嘆「上天都對我好好」，現在的生活是真正為自己而活。更讓她欣慰的是，兩名女兒非常支持她的決定。

