60年邵氏「噴火美人」激罕現身 真實狀態令人一見難忘 移居美國豪宅超巨大私隱避世度極高

曾被為譽為「御用渣男」的尹子維雖然渣男形象深入民心，但在現實生活中，尹子維對「內地第一美乳」徐冬冬用情極深，獲封為「香港最深情男星」。 尹子維和徐冬冬的關係糾纏不清，從2018年公開拍拖，2022年突然分手，2023年戲劇性復合，直到去年宣布訂婚，當日經歷過不少波折，堪稱圈內傳奇。

「噴火美人」胡燕妮久未公開露面

尹子維近日與未婚妻徐冬冬在小紅書發布了一段影片，記錄了他們專程飛往美國，為尹子維母親、60年代有「噴火美人」之稱的邵氏頂級花旦胡燕妮慶祝80歲大壽的歡樂時光。影片中，久未公開露面的胡燕妮精神矍鑠兼氣質依舊，見到準新抱笑到合不攏嘴，引起了廣大影迷的懷舊與祝福。

胡燕妮自80年代起便移居美國洛杉磯

胡燕妮自80年代起便移居美國洛杉磯，過著低調安逸的生活，今次80歲大壽並沒有大排筵席，只是在家中舉行了溫馨的家庭派對。在影片中，身形略為圓潤的胡燕妮身穿紅色上衣，氣色紅潤，福氣滿滿。雖然年屆八旬，但保養得宜，皮膚白皙，外貌看起來像五六十歲。 「準新抱」徐冬冬親切稱呼胡燕妮做「媽媽」，逗得胡燕妮心情大靚，微笑合照。氣色好，胡燕妮一家人先是在餐廳享用墨西哥菜，徐冬冬食完奶奶點的墨西哥夾餅後，識做地大讚好食，其後回到家中繼續慶祝，由尹子維和哥哥尹子洋更親自下廚，為母親準備生日晚宴，場面十分溫馨。

胡燕妮美國大屋裝修簡約不失奢華

胡燕妮在美國的大屋，裝修簡約不失奢華，空間感十足，環境優美，一家人在客廳又唱又跳，氣氛熱鬧。之後胡燕妮在客廳切蛋糕，洋溢幸福之情。徐冬冬之後重溫胡燕妮後生靚相，激讚奶奶氣質優雅，又發文祝胡燕妮生日快樂，「子維媽媽的80大壽，全家人首次拍vlog。祝媽媽永遠健康年輕，媽媽生日快樂」。胡燕妮當年得導演秦劍僅憑一張照片，便認定她是可造之才，並與仍在德國的她簽下五年合約，隨後引薦她進入邵氏公司，因擁有中國和德國的混血血統，五官深邃，外型脫俗，入行不久便成為頂流花旦。

蔡瀾稱讚胡燕妮漂亮得厲害

已故「香港4大才子」之一的蔡瀾，曾在他的回憶錄《活過》中，稱讚胡燕妮在影展走紅毯時，美貌連各國女星都忍不住停下來轉頭去看她：「男人看女人理所當然，但惹得美女也看美女，是真的漂亮得厲害。」不過胡燕妮卻在剛走紅時就為愛不惜得罪公司，堅持要和台灣來的男星康威結婚，才紅了3年就毅然走入家庭，80年代舉家移民到美國。胡燕妮於2004年一度復出與劉德華、鄭秀文一起演出《龍鳳鬥》。