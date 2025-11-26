MAMA 2025丨myTV SUPER直播頻道505 tvN Asia全程直播  周潤發、楊紫瓊、GD、朴寶劍匯聚啟德

韓國年度音樂盛事《2025 MAMA Awards》（MAMA）闊別多年後，確定將於11月28日至29日重臨香港，TVB宣布將於myTV SUPER直播頻道505 tvN Asia全程直播，並註明11月28-29日、下午4時半的紅地毯以及6點半頒獎典禮，myTV SUPER直播頻道都會全程直播。本屆MAMA頒獎典禮將首次選址香港啟德體育園啟德主場館舉行，為K-POP粉絲帶來一連兩日的頂級視聽饗宴。屆時多名頂級國際巨星將匯聚啟德主場館，影帝周潤發（發哥）將以壓軸頒獎嘉賓身份驚喜現身，這將是周潤發相隔十年，再登上K-POP頒獎典禮舞台。周潤發上次現身MAMA時，曾與PSY共同演繹經典「騎馬舞」，將現場氣氛推向高潮，今次再度頒獎當然矚目。

MAMA 2025丨朴寶劍、金惠秀任主持

《MAMA》大會除公布周潤發於11月29日壓軸登場外，日前已陸續公開其他頒獎嘉賓身份，楊紫瓊會於11月28日頒獎，其餘25位韓星有朱智勛、任時完、安孝燮、朴炯植、李光洙、李到晛、高允貞、魯尚炫、盧允瑞、申昇勳、辛叡恩、辛炫知、ARDEN CHO、安恩真、李洙赫、李濬榮、李浚赫、張度研、全余贇、曹世鎬、曹柔理、曹扞決（曹瀚結）、車珠英、崔大勳、李惠利。而男星朴寶劍將會擔任首場主持，而女星金惠秀接力主持第2日頒獎禮。

MAMA 2025丨超強頒獎嘉賓陣容：

MAMA 2025丨Super Junior、IVE參與演出

此外，《MAMA》每年都會邀請超強演出名單表演，今年亦不例外。11月28日有Super Junior、ENHYPEN、IVE、i-dle、TWS、TREASURE、BABYMONSTER、NCT WISH、MEOVV、BOYNEXTDOOR、Hearts2Hearts、BUMSUP、ALPHA DRIVE ONE、MIRROR。

MAMA 2025丨表演嘉賓吸睛

而11月29日的表演名單更加吸睛，分別有「GD」G-DRAGON（權志龍）、CORTIS、Stray Kids、TXT、aespa、RIIZE、ALLDAY PROJECT、ZEROBASEONE、izna、JO1、KickFlip、IDID、TOMORROW X TOGETHER及日本街舞新星Kyoka。

MAMA 2025丨人氣演出歌手團隊名單：