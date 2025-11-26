曾一曲紅遍全港「千禧女神」超低胸身材迫爆  曾認戀愛腦貼錯仔  淡出娛圈廿年轉行成績佳  

現年43歲的李蘢怡（現名李宜錚），因擁174cm身高及豐滿身材而吸引了不少粉絲，其中更憑一首《夜遊杜拜》紅遍香港樂壇，之後以拍電影為主，但卻演藝事業發展平平，其後便淡出幕前轉行珠寶業。李蘢怡近日在個人社交平台上傳一輯極度性感的照片，一襲極低胸晚裝盡騷迫爆身材，非常吸睛！

李蘢怡驕人上圍呼之欲出

從李蘢怡IG分享的相片可見，她身穿一襲閃銀色的極低胸吊帶短裙晚裝，配上典雅的珍珠頸鏈和髮髻，在夜色與花叢的襯托下，畫面極其誘人。晚裝的剪裁極為大膽，完全突顯了她豐滿堅挺的「迫爆身材」，驕人上圍幾乎呼之欲出，火辣程度令人眼前一亮，完全看不出歲月在她身上留下的痕跡。

李蘢怡變國際得獎珠寶設計師

李蘢怡早年以模特兒身份入行，後簽約成為歌手。雖然星途不算大紅大紫，但其代表作《夜遊杜拜》至今仍是K場經典，也讓她有了「一曲歌手」的稱號。其後她轉往影壇發展，可惜事業一直未見起色，便逐漸淡出娛樂圈。

李蘢怡揚威「珠寶界奧斯卡」

不過，李蘢怡並未因此停下腳步，反而積極進修增值自己。她先在香港中文大學修讀時裝設計，其後再攻讀GIA珠寶鑑證文憑課程，並全心投入珠寶設計的領域。她的努力終獲回報，其設計作品近年在被譽為「珠寶界奧斯卡」的英國金匠工藝與設計大獎（GCDA）中獲獎，成功轉型為備受國際認可的珠寶設計師。

李蘢怡曾受情傷「貼錯仔」

事業迎來第二春，但李蘢怡的感情路也曾歷經波折。2003年，她憑著為張玉珊的「修身堂」拍攝廣告而一炮而紅，其豐滿身材成為焦點。然而，當時有報導指她因沉迷與高大男友的戀情，不但收起性感，更不斷推掉工作，導致事業一落千丈。直至對方移情別戀，她才猛然醒覺，更公開自嘲「貼錯仔」，落得人財兩失的下場。幸好，老闆張玉珊最終選擇再次重用她，讓她有機會挽回事業。

