Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「4膠」支持《殺手#4》 阿正趁機搵南沙良合照 想「包行」支持魏浚笙

影視圈
更新時間：12:15 2025-11-26 HKT
發佈時間：12:15 2025-11-26 HKT

魏浚笙（Jeffrey）「膠戰」好友黃正宜（阿正）、岑珈其、劉沛蘅（Hillary） 和徐浩昌（肥腸）齊來出席電影《殺手#4》首映禮，他們指Edan呂爵安忙於工作未能到場。「4膠」表示十分期待Jeffrey新戲，肥腸指Jeffrey在日本每日努力操弗，阿正即笑說：「向來都有留意他的身材，今次在大銀幕再享受一次，希望大家看多幾次，好嘢是值得一再觀看。」

笑Jeffrey常說一個拳頭打死人

會否有話直說批評Jeffrey演技方面？岑珈其表示要看過電影再說。笑問是否少見Jeffrey戲中兇狠一面？岑珈其笑指Jeffrey玩遊戲時也像個殺手很兇狠，Hillary也笑指Jeffrey常笑說一個拳頭打死人，岑珈其認為Jeffrey或許未能抽離角色。會否包場支持Jeffrey？阿正即說「包行」，打橫來看不同面向，若接很多工作便會包場。阿正又大讚南沙良很靚又幹練，已趁機合照，岑珈其竟笑稱阿正與南沙良相似，同樣又靚又叻，阿正聞言也感奇怪。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:17
LIVE‧持續更新｜大埔宏福苑五級火 增至13人死亡多人受傷 李家超抵威院探望傷者
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火｜周四及周五政府選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
大埔宏福苑五級火｜政府宣布周四及周五選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
政情
3小時前
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱摹天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
02:12
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱擎天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
01:41
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
突發
5小時前
網民拍攝到大批深圳消防在蓮塘口岸外集結，疑準備來港協助求火。FB@關你車事
大埔宏福苑五級火｜深圳消防5個中隊 蓮塘口岸候命來港支援
即時中國
2小時前
大埔宏福苑五級火｜至少一名消防員殉職 有穿「黃金戰衣」消防員全身熏黑送院
02:17
大埔宏福苑五級火｜至少一名消防員殉職 有穿「黃金戰衣」消防員全身熏黑送院
突發
7小時前
大埔宏福苑五級火｜現時交通受阻多條巴士需改道 港鐵：明早繁忙時段加密班次
突發
2小時前
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民現場目睹家園被燒傷心痛哭 有居民稱起火後火警鐘未有鳴響
02:12
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民現場目睹家園被燒傷心痛哭 有居民稱起火後火警鐘未有鳴響
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
03:51
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
01:41
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
社會
5小時前