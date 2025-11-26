「4膠」支持《殺手#4》 阿正趁機搵南沙良合照 想「包行」支持魏浚笙

魏浚笙（Jeffrey）「膠戰」好友黃正宜（阿正）、岑珈其、劉沛蘅（Hillary） 和徐浩昌（肥腸）齊來出席電影《殺手#4》首映禮，他們指Edan呂爵安忙於工作未能到場。「4膠」表示十分期待Jeffrey新戲，肥腸指Jeffrey在日本每日努力操弗，阿正即笑說：「向來都有留意他的身材，今次在大銀幕再享受一次，希望大家看多幾次，好嘢是值得一再觀看。」

笑Jeffrey常說一個拳頭打死人

會否有話直說批評Jeffrey演技方面？岑珈其表示要看過電影再說。笑問是否少見Jeffrey戲中兇狠一面？岑珈其笑指Jeffrey玩遊戲時也像個殺手很兇狠，Hillary也笑指Jeffrey常笑說一個拳頭打死人，岑珈其認為Jeffrey或許未能抽離角色。會否包場支持Jeffrey？阿正即說「包行」，打橫來看不同面向，若接很多工作便會包場。阿正又大讚南沙良很靚又幹練，已趁機合照，岑珈其竟笑稱阿正與南沙良相似，同樣又靚又叻，阿正聞言也感奇怪。